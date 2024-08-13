В Новороссийске задержали лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого при попытке расплатиться в магазине купюрой, «вызывавшей сомнение в подлинности», рассказали RTVI в пресс-службе дежурной части ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску 13.08.2024 года поступило сообщение от продавца магазина расположенного на проспекте Ленина, о том, что мужчина пытается расплатиться купюрой, которая вызывает сомнение в подлинности», — сообщили в ведомстве.

В дежурной части пояснили, что Троицкий «грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам».

«В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие он был сопровожден в медучреждение для осмотра врача, после чего доставлен в отдел полиции центрального района. В настоящее время в отношении 58-летнего мужчины составлен административный материал по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — добавили в пресс-службе.

Представители ведомства уточнили, что банкнота, которой пытался расплатиться Троицкий, была изъята для проведения экспертизы.

Ранее сам Троицкий сообщил RTVI о своем задержании.

«Типа фальшивые деньги», — объяснил он причину.

Музыкант добавил, что был госпитализирован с сотрясением мозга.

Сергей «Паук» Троицкий выступил в новороссийском клубе «Пена Паб» со своим проектом «Паук Оркестр» 10 августа. По словам одного из участников поездки, инцидент произошел после празднования окончания гастролей.

Троицкий находился в квартире один и был заперт снаружи. Утром он выбрался на улицу через окно второго этажа и отправился в магазин, где у него произошел конфликт с охраной. В итоге приехала полиция, а Троицкого отвезли в больницу с травмой головы, рассказал источник RTVI.

Изданию Kub Mash, музыкант сообщил, что все случившееся это провокация, которую организовали «тëмные силы, чтобы выставить мошенниками людей, которые занимаются патриотическим роком». Он рассказал, что охрана магазина скрутила его, заподозрив, что он пытается заплатить фальшивой купюрой в 500 рублей.

В конце апреля музыканты «Коррозии металла» были задержаны на концерте в Нижнем Новгороде по обвинению в «пропаганде нацистской символики». Решением суда Троицкий был оштрафован на тысячу рублей в соответствии с ч.1 ст. 20.3 КоАП. Позднее музыкант заявил о приостановке концертной деятельности «Коррозии металла»

«До извинений нижегородской власти и возвращения украденной пиццы и водки группа «Коррозия Металла» временно прекращает свои выступления на территории Российской Федерации. Мы можем рекламировать и обещать публике треш-угар, веселье, радостную жизнь. Но одновременно мы не можем гарантировать их безопасность», — сказал он.