Лидер «Коррозии Металла» Сергей Паук Троицкий заявил в беседе с RTVI, что группа не прекратила деятельность, а взяла паузу после полицейской облавы во время концерта в Нижнем Новгороде.

Троицкий сообщил, при каких условиях группа «Коррозия Металла» возобновит концерты — по его словам, музыканты ждут извинений от нижегородских властей. Паук также требует, чтобы группе вернули отобранные во время облавы вещи.

«До извинений нижегородской власти и возвращения украденной пиццы и водки группа «Коррозия Металла» временно прекращает свои выступления на территории Российской Федерации. Мы можем рекламировать и обещать публике трэш-угар, веселье, радостную жизнь. Но одновременно мы не можем гарантировать их безопасность», — сказал музыкант.

По мнению Троицкого, проводить концерты в России сейчас небезопасно как для самой группы, так и для поклонников. При этом он заверил, что этот вопрос «решается на самом высоком уровне».

«Когда это все решится, группа «Коррозия Металла» снова с удовольствием в это тяжелое время будет давать концерты. Но когда это решится — неизвестно», — сообщил Паук.

Он добавил, что коллектив не собирается терять время и в отсутствие гастролей будет записывать песни для нового альбома и кавер-версии старых хитов, а также проводить онлайн-концерты «из противоатомного бункера в Пауковке-1».

Троицкий рассказал, что у него накопилось много недоделанной творческой работы, в том числе две недописанные книги. Также музыкант, который последние годы пишет картины, готовится к персональной выставке «Обратно в СССР».

В конце апреля силовики прервали выступление «Коррозии Металла» в нижегородком клубе «Ненависть». Местное МВД сообщило, что причиной стала демонстрация на концерте нацистской символики. Участники группы провели ночь в отделе полиции, а Троицкого на следующий день оштрафовали на тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики).