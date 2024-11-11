Япония ослабила санкции, разрешив ввоз в Россию некоторых гибридных автомобилей, которые ранее подпадали под запрет, сообщил эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых. Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский объяснил, что речь не о смягчении запрета, а о другой формулировке санкций самими представителями Японии.

В беседе с изданием Vladivostok1.ru Малых отметил, что послабление касается так называемых «мягких» гибридов (mild hybrid). Это популярная Honda Insight (1,5 л), а также модели Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz.

«Тарифы на эти автомобили остаются такими же, как и для других разрешенных к ввозу в Россию машин», — сказал Малых.

По мнению эксперта, Япония не может сразу пойти на полную отмену санкций — это «постепенный процесс». Малых допускает, что со временем будет разрешен и ввоз других автомобилей, в отношении которых сейчас действуют ограничения.

«Россия, хоть и не является крупным производителем автомобилей, играет важную роль как потребитель на мировом рынке. Японские компании сталкиваются с падением спроса на свои машины, и для них важно продолжать вести бизнес», — отметил Малых.

По его словам, именно поэтому ограничения начинают ослаблять. Эксперт полагает, что и частичное снятие ограничений повлияет на рынок. «Спрос на эти автомобили появится, и их цены немного снизятся, так как они перестанут быть санкционными. Однако это снижение не будет значительным», — сказал он.

Малых добавил, что на Дальнем Востоке и в Сибири, где распространены автомобили с правым рулем, такие машины могут быть востребованы, но но западе России интерес к ним будет невысоким.

По словам директора компании «Япония Транзит» Дмитрия Клатаевского, о «смягчении запрета» говорить сложно: представители японской стороны «скорее, просто перечитали и переформулировали то, что было изначально».