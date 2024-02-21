Иностранцы, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ после окончания военной операции будут осуждены. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что они будут осуждены на различные сроки заключения, в зависимости от степени их преступности. Но я думаю, что они получат достаточно большие сроки, возможно, даже пожизненно», — сказал он.

После взятия Авдеевки под контроль российских войск Минобороны заявило, что на опорном пункте ВСУ были обнаружены пайки канадского производства, «принадлежавшие наемникам из Канады и Грузии».

По словам первого замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергея Рудского, военнослужащие НАТО «под видом наемников» управляют на Украине комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов и готовят операции ВСУ.