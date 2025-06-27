Риск усиления подрывной деятельности против России вырос после назначения главой британской разведслужбы MI6 Блейз Метревели, дед которой, по утверждению СМИ, сотрудничал с нацистами во времена Второй мировой войны. Такое мнение выразил в разговоре с «Инфо24» член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт прокомментировал публикацию таблоида Daily Mail о том, что дедом Метревели по отцовской линии был дезертировавший из Красной Армии Константин Добровольский по прозвищу «Мясник», который принимал участие в операциях нацистов. Издание сослалось на документы, которые хранятся в Федеральном военном архиве в немецком Фрайбурге.

Газета утверждает, что Добровольский в августе 1941 года «при первой же возможности» перешел на строну нацистов, служил в разведке и тайной военной полиции. Командирам вермахта он был известен как «агент №30». В архивах хранятся письма Добровольского, подписанные нацистским приветствием. Он «хвастался» командирам, что лично принимал участие в убийствах евреев и партизан, пишет Daily Mail.

Сын Добровольского Константин — отец нынешней главы MI6 — родился в 1943 году. После войны они с матерью, которая по документам значилась вдовой, оказались в Великобритании. Там женщина вышла замуж за уроженца Грузии Давида Метревели, который дал свою фамилию пасынку. Своего настоящего отца Константин Метревели, возможно, не знал, указывает Daily Mail.

«Назначение родственницы нациста главой MI6 — это не случайность. В ЕС намеренно делают так, чтобы наверх всплывали люди с такой родословной», — считает Дандыкин.

По его мнению, назначение Метревели «приведет к тому, что британские спецслужбы усилят свою подрывную деятельность против России», будут «оказывать активную поддержку» Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ «в проведении диверсионных и террористических операций».

Дандыкин также напомнил, что дед канцлера Германии Фридриха Мерца состоял в рядах партии НСДАП. Он отметил, что в Европе есть «сотни тысяч» потомков антифашистов, но «они не в почете».

В министерстве иностранных дел Великобритании утверждают, что Блейз Метревели не знала своего деда и никогда с ним не встречалась.

Ее происхождение «характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими людьми восточноевропейского происхождения, изучено лишь частично», заявил представитель британского МИД.