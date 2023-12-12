Ученые оценили падение научного потенциала Украины из-за военных действий в 20%. Эмиграция, разрушение научной инфраструктуры, снижение времени занятия наукой — таковы факторы, исследованные в работе, опубликованной в журнале Humanities & Social Sciences Communications.

После начала активных военных действий в феврале 2022 года из Украины в Европу, по данным Управления ООН по делам беженцев, переехали около 8 млн человек или порядка 18% населения страны. Многие люди была также вынуждены переехать в более безопасные районы Украины. Были разрушены многие отрасли украинской экономики, не стал исключением украинский научный сектор — оказались закрыты или разрушены высшие учебные заведения, многие ученые уехали или были вынуждены оставить исследовательскую деятельность.

Гаэтан да Рассенфосс, профессор Высшей федеральной политехнической школы в Лозанне (EPFL) с коллегой Татьяной Мурованой из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в своем исследовании попытались исследовать ключевые критические параметры, отражающие степень влияния военных действий на украинский научный сектор.

Базой для исследования стал онлайн-опрос 2559 украинских ученых, которые работали в вузах и институтах Украины на момент начала военных действий. Судя по методологии исследования, в опросе могли принять участие и ученые с территорий, перешедших под контроль России. «Несмотря на то, что мы собирали ответы из всех украинских регионов (кроме Крыма и Севастополя), мы отмечаем, что ответы распределились неравномерно. Около 50% респондентов были из Киева, Харьковской и Львовской области. Лишь несколько респондентов, что меньше, чем ожидалось, было из Кировограда, Луганска и Черниговской области», — говорится в работе. Ссылаясь на данные министерства образования и науки, авторы напомнили, по состоянию на июль 2023 года 74 из примерно 300 украинских университетов были повреждены или разрушены, 51% из них в восточных регионах, 21% в южных.

«Мы впервые оценили эмиграцию ученых из Украины и то, какие группы ученых эмигрируют чаще. Мы оценили, что 18,5% ученых покинули страну с начала конфликта. Эти на удивление близко к оценкам числа уехавших из всего украинского населения, — говорится в исследовании.— Это указывает на то, что ученые не чаще, чем остальная часть населения покидают страну».

Выяснилось, что чаще всего Украину покидали «наиболее продуктивные и активные ученые», те, кто посвящал научным исследованиям более 20 часов в неделю и обладал более высокими научными званиями.

Отдельно авторы исследования подсчитали, что 17,6% действующих украинских ученых перестали заниматься научными исследованиями после начала конфликта, при этом часто такие случаи оказались связаны именно с отъездом за рубеж.

Попытавшись оценить общий ущерб научной отрасли Украины от начала боевых действий, авторы взяли за основу такой параметр, как время, потраченное на научные исследования (как внутри страны, так и за ее пределами). «Время, затрачиваемое учеными, упало с 13 часов до конфликта до порядка 10 часов после начала, — подсчитали исследователи, сообщив, что на основе оценки этого параметра исследовательский потенциал Украины снизился на 20%.

Авторы предупреждают, что привели консервативные оценки, поскольку ученые, наиболее пострадавшие от военного конфликта, могут не иметь желания отвечать на вопросы анкетирования. По их словам, несмотря на то, что 58% уехавших из страны ученых имеют аффиляцию иностранных научных организаций, лишь 14% заключили долгосрочные контракты. Оценки показали, что около 2,5% всех ученых Украины могут не вернуться на родину и после окончания конфликта.