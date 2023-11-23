Эксперты Роскачества изучили замороженные пельмени 20 торговых марок и нашли в некоторых из них сальмонеллу, листерии и кишечную палочку. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на исследование.

Экспертиза показала, что ни одни пельмени не соответствует требованиям добровольного стандарта Роскачества и не могут претендовать на получение российского «Знака качества».

В пельменях пяти торговых марок ― «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» ― нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. В продукции марок «Зеленая линия», «Останкинские традиционные», «Стародворье» и «Ложкаревъ» выявили несоответствия по бактериям группы кишечной палочки, говорится в отчете. В пельменях «ВкусВилла» обнаружили листерии — патогенный для человека вид бактерий, вызывающих пищевое заболевание листериоз.

Всего нарушения по показателям микробиологии были обнаружены в пельменях 13 марок. Производители после уведомления Роскачества исправили 23% несоответствий, но в продукции десяти торговых марок остались нарушения по микробиологическим показателям, говорится в исследовании.

«Так как пельмени оказались в некоторой степени рисковым продуктом с точки зрения микробиологии, варите их в кипящей воде не менее 10 минут», — советует Роскачество.

В фарше пельменей 14 торговых марок эксперты обнаружили незаявленные ингредиенты, в том числе соевый белок, крахмал, клетчатку и коллагеновый животный белок. В фарше пяти производителей выявили перемолотые кости.

По данным Роскачества, больше всего мясной начинки (свыше 55%) содержится в пельменях торговых марок «Мясновъ», «Рестория», «ВкусВилл», меньше всего — в пельменях «Ашан» и «Тураково».