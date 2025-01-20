США не хватит технической и научной базы для создания системы противоракетной ракетной обороны (ПРО), аналогичной израильскому «Железному куполу». Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он отметил, что для создания покрывающей всю территорию США системы противоракетной обороны, о которой говорит Трамп, потребуется ни один год, поскольку “это долгая и очень технологически затратная работа”.

«Поставить задачу Трамп, конечно, может, но чем это все закончится пока непонятно. Я думаю, что Соединенным Штатам может не хватить научного, технического и технологического потенциала. То есть им попросту мозгов не хватит. Все системы ПВО, которые у них есть, будь то THAAD или Patriot, очень серьезно уступают российским. Поэтому им надо еще очень-очень много работать для того, чтобы создать что-то более-менее приличное, похожее на наше С-300 или С-400», — сказал он.

В том, что перспективы США создать аналог «Железного купола» крайне малы убежден и капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в возможности защитить такой системой всю территорию страны.

«“Одно дело — “Железный купол”» над Израилем, площадь которого в сотни раз меньше площади США. И то он пропускал все-таки достаточно примитивные ракеты, в отличие от ракет умных, которые, допустим, есть у нас. Другое дело — создать это над территорией всех США. Это можно создать вокруг Вашингтона или другого крупного города», — сказал он.

В канун инаугурации избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении дать поручение Пентагону разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол», чтобы защитить территорию страны. По его словам, развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.