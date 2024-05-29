Французские археологи обнаружили девять больших могил с останками 28 шестилетних жеребцов, захороненных на правом боку головами на юг приблизительно 2 тысячи лет назад. Рядом были закопаны останки двух собак, лежащих головами на запад. Эту находку считают «экстраординарной», пишет британская The Guardian.

По словам экспертов из французского Национального института превентивных археологических исследований (Inrap), радиоуглеродный метод датировки показал, что лошадиные останки относятся ко временам галльских войн — примерно к концу завоевания Галлии римлянами и к начальному периоду существования Древнеримской империи, между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.

Специалисты исследуют кости, чтобы попытаться установить, были ли животные похоронены после гибели в бою или умерщвлены в ходе сложного ритуала. Теорию о том, что они скончались от болезни, сразу признали маловероятной, поскольку в могиле найдены только взрослые самцы. Тем не менее останки проверяют на наличие паразитов.

Захоронение было найдено, когда археологи проводили раскопки на участке V-VI веков в Вильдье-сюр-Эндр в центральной Франции. Ранее там были обнаружены фундаменты старинных зданий, рвы и средневековая дорога.

В первой найденной археологами могиле лежали аккуратно размещенные по два ряда в глубину 10 полных лошадиных скелетов размером примерно 1,2 метра каждый — такие габариты типичны для галльских лошадей того времени. Схема захоронения аналогична другим могилам, найденным ранее в других районах Франции.

В частности, в 2002 году в Пюи-де-Дом археологи обнаружили прямоугольную могилу с останками восьми воинов и их лошадей, которая напоминала кельтское захоронение. Все мужчины были похоронены на правом боку. Историки предположили, что это могли быть соратники кельтского короля, покончившие с собой после его смерти.

Но недавняя находка, по словам руководителя археологической операции Inrap Изабель Пишон, является «экстраординарной загадкой». Место захоронения позволяет предполагать, что оно связано с галльскими войнами, которые Юлий Цезарь вел в I веке до нашей эры. «Но это пока всего лишь теория», — пояснила исследовательница.

«Мы знаем, что произошла важная битва, и римская армия прошла недалеко отсюда, но у нас мало свидетельств, и до сих пор мы не нашли ничего, что указывало бы на то, как они погибли. Однако мы не можем исключать, что это было ритуальное захоронение, хотя рядом с лошадьми не было зарыто никаких предметов», — рассказала Пишон.

По ее словам, из костей и образцов грунта рядом с ними были взяты пробы ДНК, которые «могут дать ответы на некоторые вопросы».

«Это экстраординарное открытие из-за редкости подобных находок, но это загадка. Что мы знаем точно — так это то, что этих лошадей хоронили с особым вниманием. Их не просто бросали в яму, к ним относились с заботой и уважением», — подытожила археолог.