Одновременные эпизоды экстремальной жары и засухи, прогнозируемые в Европе в конце 21 века, могут случиться раньше и быть более частыми, чем предполагалось. Об этом говорится в исследовании группы ученых Института метеорологии Общества Макса Планка в Гамбурге, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment.

Исследование показало, что даже при умеренном глобальном потеплении уровни жары и засухи, практически невозможные 20 лет назад, достигнут вероятности около 10% уже в 2030-х годах.

К 2050-2074 годам вероятность двух последовательных лет экстремальной жары превысит 15%, при этом вероятность того, что такая погода будет наблюдаться в течение пяти лет подряд, составит до 3%, говорится в работе ученых. Вероятность того, что к 2050-2074 годам могут происходить беспрецедентные пятилетние периоды засухи, затрагивающие весь европейский континент, составляет более 3,5 %, рассчитали ученые.

Вероятность того, что отдельные и комбинированные периоды экстремальной жары и засухи будут повторяться из года в год, превышает 10% к 2050-2074 годам, отмечается в исследовании. Все формы теплового стресса (когда воздух горячий и влажный днем или жаркий ночью) могут достичь вероятности «1 к 10» уже к 2030-2039 годам.

Авторы исследования также пришли к выводу, что изменчивость климата в Северной Атлантике может увеличить частоту многолетних периодов экстремальной жары и засухи в Европе, поэтому необходимо повысить готовность к таким явлениям.