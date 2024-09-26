Сотрудничество между Россией и Экваториальной Гвинеей может стать перспективным и выгодным. Об этом в интервью «Африканской инициативе» заявил министр-делегат по углеводородам и развитию горнодобывающей промышленности республики Доминго Мба Эсоно.

«Думаю, что перспективы взаимодействия нашего правительства с российским частным сектором или инвесторами вскоре могут стать очень плодотворными и привлекательными», — сказал он.

Доминго Мба Эсоно также сообщил, что 26 сентября представители министерства проведут встречу с ПАО «Газпром» в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя». Однако он не стал раскрывать подробности повестки дня этой встречи.

В 2011 году «Газпром нефть» заключила соглашение с Guinea Ecuatorial de Petroleos о совместной работе на двух морских участках в Экваториальной Гвинее. Однако в 2014 году российская компания объявила о своем выходе из проекта, сообщал портал NGV. Тогда власти африканской страны предложили «Газпром нефти» рассмотреть другие возможные варианты сотрудничества, но российская компания сочла их не столь привлекательными.

Днем 26 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с посетившим Москву с визитом коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, восстановление дипломатических представительств, а также перспективы совместной работы по военно-техническим вопросам.

В частности, в ходе встречи с Путиным Нгема Мбасого предложил ему открыть российский банк в Экваториальной Гвинеи с целью упрощения расчетов между странами.

Президент России в ходе встречи, в свою очередь, отметил, что у двух государств хороший потенциал развития экономических связей.