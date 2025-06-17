Экваториальная Гвинея выступает за введение единой валюты среди стран БРИКС, которая могла бы стать альтернативой доллару и евро. Об этом сообщил президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого в интервью «Африканской инициативе».

По словам главы государства, как бы страны БРИКС не стремились к развитию, их зависимость от доллара и евро создает серьезные препятствия, поэтому миру нужна альтернатива.

«Поэтому Экваториальная Гвинея продвигает идею создания общей валюты БРИКС. Банк уже существует, но общей валюты пока нет. Мы считаем, что такая валюта, очевидно, станет альтернативой доллару и евро», — отметил он.

Современная финансовая система сдерживает развитие государств Глобального Юга, тогда как введение единой валюты БРИКС способно стать шагом к установлению более сбалансированного миропорядка, уверен Мбасого.

Экваториальная Гвинея, обладающая устойчивой рыночной экономикой, готова значительно усилить потенциал БРИКС, добавил президент. На саммите в Йоханнесбурге государство официально заявило о намерении присоединиться к объединению, причем, как отметил Мбасого, эту инициативу уже поддерживают Россия и Южно-Африканская Республика.

Глава государства добавил, что БРИКС обладает потенциалом стать альтернативой ООН, поскольку, по его оценке, эта организация малоэффективна в решении глобальных вопросов и не учитывает интересы стран, получивших независимость после Второй мировой войны.

«Если будет создана новая организация, объединяющая страны Глобального Юга, например страны “74 плюс Китай”, в рамках БРИКС, то это создаст огромный вес на мировой арене с целью изменения и создания нового мирового порядка, который заменит старую систему, установленную после Второй мировой войны», — сказал Мбасого.

В декабре 2024 года представители МИД ЮАР опровергли информацию о переговорах по введению единой валюты БРИКС. Это заявление прозвучало после угрозы Дональда Трампа ввести 100%-ные пошлины на товары стран-участниц в случае создания ими альтернативы доллару.