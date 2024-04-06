Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают включать в обязательный государственный реестр для их учета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на попавший в его распоряжение текст законопроекта.

По данным агентства, концепция законопроекта обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ с участием депутатов, представителей Минтранса, Минпромторга и бизнеса. Если законопроект примут, то он, как предполагается, вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«Постановка на учет средств индивидуальной мобильности, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям либо физическим лицам, является обязательной», — сказано в тексте законопроекта.

Предполагается, что учету будут подлежать все средства индивидуальной мобильности (кроме подпадающих под понятие «товар»). Владельцы электросамокатов в случае принятия законопроекта должны будут поставить СИМ на учет в течение 10 дней после приобретения прав на него. Это можно будет делать в электронной форме через портал госуслуг; сам реестр также будет в электронной форме.

Предлагаемый законопроектом реестр будет содержать следующие сведения:

данные о СИМ (учетный номер, идентификационный номер, год выпуска, марка и модель электросамоката, его масса),

дата внесения в реестр,

сведения о владельце.

При постановке СИМ на учет ему будет присваиваться учетный номер. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «учетный номер предлагается выдавать в виде двумерного штрих-кода (QR-код), который наносится на наклейку (стикер)».

Владелец электросамоката должен будет самостоятельно разместить на нем наклейку, «обеспечив ее беспрепятственное считывание техническим устройством». Каждый учетный номер будет индивидуальным.

В октябре 2022 года электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, монoколеса и другие аналогичныe устройства получили в России статус средства индивидуальной мобильности. Движение элeктросамокатов и других СИМ стало регулироваться специальными дорожными знаками.