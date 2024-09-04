77-летний британский певец Элтон Джон рассказал в Instagram*, что из-за перенесенной инфекционной болезни частично ослеп на один глаз.

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — написал он.

Джон отметил, что выздоравливает, но это «очень медленный процесс». По его словам, необходимо некоторое время, прежде чем к пораженному глазу вернется зрение.

В августе 2023 года певец был госпитализирован после того, как упал на своей вилле в районе Мон-Борон на юго-востоке Ниццы. У Джона тогда были легкие травмы. В 2021 году артист получил травму бедра, говоря, что также «неловко упал».

Элтон Джон является одним из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом. На протяжении своей 50-летней карьеры он продал более 300 млн пластинок, 52 его сингла входили в топ-40 Великобритании.

Последний раз на сцену исполнитель выходил на 32-й ежегодной вечеринке Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом, которая состоялась в рамках 96-й церемонии вручения премии «Оскар».

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