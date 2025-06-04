Издательская компания рэпера Эминема (Маршалла Мэтерса) — Eight Mile Style — подала иск против американской корпорации Meta*, обвинив ее в нарушении авторских прав. Команда артиста оценила ущерб более чем в $100 млн, пишет E! Online.

В иске утверждается, что Meta* нарушила авторские права на 243 песни из каталога Eight Mile Style путем несанкционнируованого хранения, воспроизведения и использования треков на своих платформах. Как отмечает издательская компания, с помощью таких инструментов, как Reels Remix и Original Audio, музыка Эминема была использована в миллионах видеороликов.

Кроме того, в иске указано, что Meta* знала о нарушении и «поощряла миллиарды пользователей своих онлайн-сервисов делать это умышленно и без лицензии». Несмотря на удаление некоторых песен после подачи жалоб, включая Lose Yourself, в документе утверждается, что компания Марка Цукерберга «продолжает размещать несанкционированные кавер-версии и инструментальные версии [треков Эминема]».

В связи с этим Eight Mile Style требует возместить денежную компенсацию за «снижение ценности авторских прав в результате их кражи ответчиком, упущенную выгоду и доходы ответчиков». E! Online указывает, что издательская компания рэпера запросила максимальную установленную законом компенсацию в $150 тыс. за каждую из рассматриваемых композиций, что сумарно составляет более $109 млн.

Эминем подал иск 30 мая в Мичигане через Eight Mile Style. СBS отмечает, что рэпер напрямую не участвует в судебном процессе.

В конце января стало известно, что Meta* выплатит $25 млн по иску президента США Дональда Трампа по поводу блокировки его аккаунтов в Facebook** и Instagram** после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Согласно условиям сделки, из общей суммы $22 млн пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, а оставшаяся часть будет направлена на оплату судебных издержек и другим истцам по делу.

Аккаунты Дональда Трампа были заблокированы после событий 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников проникла в Капитолий, пытаясь остановить утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. В феврале 2023 года аккаунты были восстановлены.

*компания Meta признана экстремистской организацией на территории России, ее деятельность по распространению Instagram и Facebook запрещена

**принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена