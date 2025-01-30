Американская корпорация Meta* выплатит $25 млн по иску президента США Дональда Трампа по поводу блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат Meta*) после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal,

По данным издания, компания и глава государства подписали соответствующее соглашение в среду, 29 января.

Согласно условиям сделки, из общей суммы $22 млн пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, а оставшаяся часть будет направлена на оплату судебных издержек и другим истцам по делу.

При этом Meta* не будет публично признавать свою вину.

Аккаунты Трампа были заблокированы после событий 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников проникла в Капитолий, пытаясь остановить утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Аккаунты были восстановлены только в феврале 2023 года.

* деятельность компании Meta* признана в России экстремистской и запрещена