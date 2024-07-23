Министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев вступился за блогера Асхаба Тамаева, которого публично раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Дудаев потребовал «оставить нашего брата в покое». В чем Мизулина обвиняет Тамаева и как на ее претензии отреагировали в Чечне — в материале RTVI.

Конфликт кавказских блогеров

В ночь на 22 июля Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале серию постов, посвященных Тамаеву, в которых называет его «скамером» и обвиняет в вовлечении детей в азартные игры. Она рассказала, что блогер «задоксил» (раскрыл данные) другого YouTube-блогера за то, что тот «сделал разоблачение» его деятельности. По словам Мизулиной, Тамаев угрожал мужчине и его семье, после чего тот был вынужден удалить ролик и записать видео с извинениями.

Речь идет об авторе каналов «Министерство правды» в YouTube и Telegram, который занимается разоблачениями инфоцыганства и прочих сомнительных, на его взгляд, моделей блогерского бизнеса. Асхаба Тамаева он называл «хедлайнером» своих «разоблачений». Перед камерой блогер всегда появлялся в черно-белой балаклаве, представляясь только ником — Рюк. Позже Тамаев раскрыл его личность и адрес.

На видео в телеграм-канале Тамаева, где он назвал настоящее имя своего оппонента (Астемир Гергов), угроз блогеру не звучало, но был призыв к сотрудникам правоохранительных органов «принять необходимые меры для пресечения его дезинформации». Тамаев утверждает, что Гергов заявил про него «множество ложных фактов», в частности, о том, что в Чечне у него якобы отобрали в качестве наказания дома, квартиры и земельные участки.

Позднее Тамаев показал новое видео с Герговым, который «как мужчина» приехал к нему домой, чтобы извиниться. Блогер на камеру извинился перед Чеченской Республикой и перед самим Тамаевым. «Будем меняться», — пообещал он.

Затем сам Гергов написал у себя в канале, что «другого выбора у него не было». Он добавил, что склоняется к тому, чтобы «продолжать свое дело и ничуть не спускать обороты», потому что «самое худшее, что могло случиться, уже случилось».

Реакция Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета, с которой Гергов ранее анонсировал интервью, возмутилась таким исходом конфликта.

«Мы вроде живем в правовом государстве? Мало того, что скамер не уважает ислам, который запрещает казино <…>, так еще и в очередной раз подает дурной пример для молодежи. Вызывающий поступок. Нормальные люди идут с иском в суд, если считают информацию недостоверной», — написала Мизулина.

Она высказала мнение, что сам Тамаев «давно уже должен извиниться перед народом Чечни, да и всеми россиянами за все свои позорные и нарушающие закон действия».

Мизулина утверждает, что получает «тысячи» писем с просьбами «способствовать наказанию» чеченского блогера. Также она опубликовала угрозу от сторонников Тамаева, которые обещают «скоро прийти за ней». «Я ничего не боюсь. Я русская, я иду до конца», — ответила на это глава Лиги.

В одном из постов она заявила, что «долго ждала действий со стороны государства», но теперь ей «надоело молчать» и она «расскажет все».

По словам Мизулиной, после прошлогодней кампании Лиги безопасного интернета против рекламы онлайн-казино ей стали угрожать убийством. В то же время некое казино якобы пыталось ее «купить», при этом от его лица выступал другой известный блогер Эдвард Бил.

Как утверждает Мизулина, ее команда трижды участвовала в контрольно-проверочных мероприятиях правоохранителей по выявлению возможного мошенничества в деятельности Била. Также Лига безопасного интернета передавала полиции заявления людей, потерявших деньги.

«Куда делись все эти материалы и почему все на этом закончилось — одному Богу известно. <…> Пишут, что якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны», — отметила Мизулина.

Ответ чеченского министра

В защиту Тамаева выступил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором назвал блогера «нашим дорогим братом» и представил его как «человека с твердой, правильной гражданской позицией, регулярно оказывающего помощь участникам СВО» и пропагандирующего ЗОЖ.

Дудаев заявил, что «расследования неких экспертов» о Тамаеве — это «бред», который «абсолютно не соответствует действительности». По его словам, «непонятно зачем и кем созданные организации с непонятно откуда нарисовавшимися руководителями пытаются создать негативный фон» вокруг чеченского блогера. Министр предположил, что это делается в отместку за то, что Тамаев «не удовлетворил какие-то личные пожелания».

«Всем советуем успокоиться, вести себя ровно, заниматься своим делом и оставить нашего брата Асхаба Тамаева в покое», — заявил Дудаев.

Он посоветовал критикам Тамаева учитывать, что есть «в больших объемах различного рода информация про них тоже, которую можно выливать в интернет при необходимости».

После выхода ролика Дудаева Мизулина опубликовала в своем канале групповой снимок, на котором она запечатлена рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Хорошее фото, кстати», — написала она.

Лига безопасного интернета против Тамаева

С июня 2023 года Мизулина жаловалась на Тамаева в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Глава Лиги заявляла, что чеченский блогер «целенаправленно занимается вовлечением детей в азартные игры, раздавая денежные средства за регистрацию на порталах казино».

В сентябре того же года Мизулина сообщила, что ФАС предписала Тамаеву прекратить рекламировать онлайн-казино.

В июле этого года Мизулина возобновила попытки обратить внимание органов на деятельность Тамаева вслед за сообщениями о том, что он дал пощечину подростку в Москва-Сити.

«Ему опять ничего не будет? Я не понимаю, почему ему все сходит с рук, просто не понимаю и удивляюсь», — написала она.

В середине июля Мизулина рассказала, что Тамаева снова поручено проверить — на этот раз налоговыми органами.