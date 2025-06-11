Многократный рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России вызван увеличением числа непривитых людей среди мигрантов, цыган и различных религиозных групп. Об этом рассказал RTVI академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья СеченовскогоуУниверситета Николай Брико.

«90 и более процентов среди заболевших это непривитые или однократно привитые лица. Коллективный иммунитет упал, и это касается не только нашей страны, — сообщил Брико. — Есть много заносов из-за рубежа трудовыми мигрантами, туристами, вынужденными переселенцами, которые не вакцинированы. Они здесь болеют и являются источником инфекции для окружающих людей, и если где-то вдруг недостаточно проводится мероприятие по выявлению их и нейтрализации, то они распространяют возбудителя».

По его словам, к группам риска также относятся цыгане, а также ортодоксальные евреи, баптисты и другие религиозные группы:

«Эти религиозные группы отказываются вакцинироваться не только у нас в стране, но и в США и Израиле по религиозным соображениям, нужно вести с ними работу. А цыгане вообще ведут изолированный образ жизни и трудно подлежат надзору, контролю и вакцинации».

Брико отметил, что еще один фактор заболеваемости — проблема сохранности вакцин. «Есть дефекты в организации прививок. Вакцины — и коревая и краснушная и паратитная — это живые вакцины, поэтому, если нарушаются условия их хранения и транспортировки, вирус может погибнуть и вакцинация будет неэффективной», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что заболеваемость корью, краснухой и коклюшем в России в разы превысила средние показатели за последние 10 лет, начиная с 2012 года. По подсчетам Роспотребнадзора, за прошлый год значительно подскочили показатели заболеваемости гемофильной инфекцией (в 13,4 раза), корью (в 11 раз), краснухой (в 6 раз), коклюшем (в 4,5 раза), эпидемическим паротитом (в 3,5 раза), лихорадкой Западного Нила (в 3 раза), гриппом (в 3 раза) и внебольничной пневмонией (в 2 раза).