Заболеваемость корью, краснухой и коклюшем в России в разы превысила средние показатели за последние 10 лет, начиная с 2012 года. Это следует из июньского доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране за 2024 год. Врачи среди прочего связывают ухудшение с отказом людей от прививок и пробелами в вакцинации со стороны медучреждений, пишет «Коммерсантъ».

В докладе данные о заболеваемости за прошлый год сравнивались со «среднемноголетними показателями» 2012—2023 годов. При этом исключались 2020 и 2021 годы, когда была пандемия COVID-2019.

Согласно документу, за прошлый год значительно подскочили показатели заболеваемости гемофильной инфекцией (в 13,4 раза), корью (в 11 раз), краснухой (в 6 раз), коклюшем (в 4,5 раза), эпидемическим паротитом (в 3,5 раза), лихорадкой Западного Нила (в 3 раза), гриппом (в 3 раза) и внебольничной пневмонией (в 2 раза).

Особенно тревожным «Ъ» назвал распространение кори. За год врачи зафиксировали около 22,5 тыс. случаев заражения, больше всего — в Москве (свыше 5 тыс.), Дагестане (более 2 тыс.) и Подмосковье (1,8 тыс.). При этом две трети (67%) заболевших были несовершеннолетними, в основном — дети, не достигшие и года.

Почти 90% заболевших корью не были привиты — либо намеренно, либо из-за нехватки информации, отметил Роспотребнадзор. Среди непривитых детей четверо умерли.

Врачи, опрошенные «Ъ», отмечают, что корь является одной из самых заразных болезней в мире. Она особенно опасна для взрослых, поскольку после 30 лет риск тяжелых осложнений значительно возрастает. Специфического лечения кори не существует, поэтому основным способом борьбы с ее распространением остается вакцинация.

«Необходимо поддержание высокого охвата детского населения вакцинацией — не менее 95%. В этом случае будет обеспечена защита даже тех лиц, которые не могут быть вакцинированы против кори по медицинским показаниям или у которых не выработался иммунитет к инфекции», — сказал газете главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Отсутствие прививок вызвало рост заболеваемости коклюшем и краснухой. За прошлый год в России зафиксировали 32,5 тысячи случаев коклюша во всех регионах, кроме Чукотского автономного округа. Хотя это и меньше, чем в 2023 году, показатель все еще значительно превышает средние значения за последние десять лет.

Как и в случае с корью, коклюшем в основном заболевали дети — они составили 80% пациентов, большинство из них младенцы. Умерли 11 непривитых детей в возрасте до года.

Что касается краснухи, то, хотя Россия с 2017 года признана страной, свободной от этой инфекции, в 2024 году Роспотребнадзор зарегистрировал 258 случаев заболевания. Больше всего — в Дагестане, Московской области, Астраханской области и Москве. Более 90% заразившихся также не были привиты.

Согласно докладу Роспотребнадзора, за 2024 год в России улучшились показатели заболеваемости по 48 формам инфекционных и 15 формам паразитарных болезней. В частности, астраханской пятнистой лихорадкой стали болеть в три раза реже, острым гепатитом В — в 2,8 раза меньше, гонококковой инфекцией и энтеровирусным менингитом — в 2,5 раза. Также заметно снизилась заболеваемость бактериальной дизентерией (в 1,8 раза) и впервые выявленным туберкулезом (в 1,9 раза).