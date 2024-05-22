Евросоюз не намерен переводить России доходы от замороженных активов даже после снятия соответствующих санкций. Об этом говорится в расширенном решении Совета ЕС об использовании заблокированных российских активов, опубликованном в официальном журнале ЕС во вторник, 21 мая.

«Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центробанку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции», — говорится в документе.

Совет ЕС постановил, что доходы от активов России «не относятся к суверенным», поэтому соответствующие нормы защиты к ним неприменимы. Под «неожиданными» и «чрезвычайными» в постановлении подразумеваются доходы, накапливающиеся во время действия ограничительных мер.

Из решения Совета ЕС также следует, что европейские депозитарии, в которых хранятся замороженные активы и резервы российского ЦБ на сумму от €1 млн, будут обязаны переводить 99,7% чистой прибыли, полученной от управления ими, в качестве взноса на помощь Украине. Срок начала действия этой нормы — с 15 февраля 2024 года. Оставшуюся часть депозитарии смогут оставить себе для «обеспечения эффективности своей работы».

Кроме того, депозитариям разрешили удерживать около 10% прибыли, полученной от замороженных российских активов, «для соблюдения установленных требований к капиталу и управлению рисками в связи с последствиями [конфликта] на Украине».

Страны Евросоюза согласовали план по использованию прибыли от замороженных российских активов 21 мая. Соответствующее решение Совета ЕС вступит в силу в четверг, 23 мая. Согласно документу, два раза в год депозитарии будут направлять 90% средств в Европейский фонд мира, который будет финансировать военную помощь Украине и развитие украинской оборонной промышленности. Еще 10% пойдут на реализацию программ невоенной поддержки Украины, финансируемых из бюджета ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что первые доходы от активов российского ЦБ будут переведены Киеву в июле. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщал, что в 2024 году эта сумма может составить до 74 млрд крон (около €3 млрд). Распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый раз это должно произойти не позднее 1 января 2025 года.

Согласно отчету международного депозитария Euroclear, в первом квартале 2024 года было получено около €1,57 млрд процентного дохода от инвестирования замороженных из-за санкций российских активов, начиная с 15 февраля — €557 млн. В 2023 году они принесли €3,9 млрд чистой прибыли. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В Кремле решение Совета ЕС назвали «экспроприацией», идущей в нарушение «всех правил и норм международной финансовой системы».

«Мы видим, что они осторожничают, они понимают потенциальную опасность таких решений и последствий, поэтому пошли по урезанному варианту. <…> Продолжается оценка последствий и ответа», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба представительства России при Евросоюзе назвала решение Совета ЕС воровством, предупредив, что «последствия созданного прецедента будут иметь непредсказуемый характер» для Евросоюза.

21 мая Еврокомиссия сообщила, что первые доходы от активов Центробанка России поступят на Украину в июле.