Европейский Союз планирует отказаться от продления соглашения с Россией о транзите газа через территорию Украины, так как рассчитывает, что страны, которые зависят от этого газа, смогут найти альтернативные источники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного собеседника, знакомого с вопросом.

Еврокомиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев развития событий после полного отказа от транзитной сделки. В качестве одного из вариантов возмещения дефицита рассматривался, в частности, «Турецкий поток».

Ожидается, что представители исполнительного органа ЕС обсудят этот вопрос с представителями государств-членов совета в феврале. После этого план будет официально презентован министрам энергетики в ходе встречи, которая пройдет в Брюсселе 4 марта, сообщают источники.

По словам одного из них, для стран и компаний, чьи контракты истекают после 2024 года, сейчас все еще есть способы обезопасить поставки газа через Украину. Одним из таких методов может стать доставка газа к украинской границе с последующей переправкой в одну из наиболее зависимых от российского газа стран — Австрию, Словакию или Чехию, в рамках соглашения между ЕС и Киевом.

Посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф 24 января рассказал RTVI, что после прекращения поставок российского газа и нефти в стране выросли цены на энергоносители и правительству ФРГ пришлось искать альтернативные источники, в результате чего Берлину удалось покончить с «чрезмерной зависимостью от единственного поставщика».