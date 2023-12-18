Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине, сообщается в пресс-релизе Европейской комиссии. Ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

«Целью этого пакета является введение дополнительных запретов на российский импорт и экспорт, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек», — говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года вводится прямой запрет на российские непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Косвенный запрет на импорт российских алмазов при их обработке в третьих странах, включая ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения, будет вводиться постепенно с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентября.

Пакет вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения, а также передовых технологических и промышленных товаров на сумму €2,3 млрд в год. В расширенный список запрещенных товаров попали химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока, сервоприводы для беспилотников, передельный и зеркальный чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга и трубы, станки и детали к ним, строительные товары, лазеры и аккумуляторы. Также вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

Кроме того, ЕС ужесточает контроль над соблюдением потолка цен на российскую нефть. В частности вводится более тщательный контроль за продажей танкеров третьим странам, а также более подробные требования к сертификации. В ЕС считают, что это поможет справиться с «теневым флотом», используемым для обхода предельного уровня цен на нефть.

В санкционный список добавлены 29 организаций, которые «поддерживают российский военно-промышленный комплекс». На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые «могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России», говорится в релизе. Некоторые из этих компаний, как отмечается, зарегистрированы в Узбекистане и Сингапуре. Также одобрены санкции в отношении ряда физических лиц.

Новые санкции обязывают экспортеров из стран ЕС запрещать по контракту реэкспорт в Россию и «для использования в России» определенных категорий «чувствительных товаров» при продаже в третьи страны, за исключением стран-партнеров. Речь идет о товарах, связанных с авиацией, реактивным топливом и вооружениями.

Новый пакет санкций предусматривает и послабления. В частности из-под действия санкций исключат личное имущество россиян, въезжающих в ЕС (предметы личной гигиены и одежду), а также машины с дипломатическими номерами. Гражданам ЕС, живущим в России, могут разрешить ввоз автомобилей при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.

Как и почему Австрия блокировала 12-й пакет санкций

Согласование 12-го пакета санкций против России задерживалось из-за противодействия Австрии. Власти страны требовали от Украины исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны», куда группа была внесена за продолжение работы в России.

Источники Reuters утверждали, что представители банка встречались с членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины, чтобы обсудить исключение Raiffeisen из списка «спонсоров войны».

В середине декабря НАПК временно исключило RBI из списка «на период двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии». После этого, по данным Reuters и Politico, Австрия сняла свои возражения против нового пакета санкций против России.