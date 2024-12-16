Европейский союз ввел санкции против 16 лиц и трех организаций, ответственных, с точки зрения Брюсселя, за «дестабилизирующие действия России за рубежом», говорится в сообщении Совета ЕС. В общей сложности в рамках 15-го пакета санкций ЕС ограничительные меры коснулись 54 физлиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР. Под санкции попали в том числе заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки и певица Лариса Долина.

Помимо них, в черном списке ЕС оказались информационное агентство «Африканская инициатива» и его главный редактор Артем Куреев, которого в ЕС назвали «сотрудником ФСБ». Другими фигурантами санкционного списка стали:

— глава и основатель ГК «Структура» Николай Тупикин;

— глава департамента управделами президента России София Захарова;

— «сотрудники ГРУ» Андрей Аверьянов, Денис Смольянинов, Владимир Липченко, Юрий Сизов;

— экс-помощник немецкого депутата Ойгена Шмидта («Альтернатива для Германии») Владимир Сергиенко;

— предприниматели Виса Мизаев и его жена Ольга Белявцева;

— политолог и программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев;

— ивуарийский бизнесмен Харуна Дуамба;

— предприниматель из Молдовы Анатолий Призенко;

— «сотрудница российского правительства» Алеся Милорадович;

— бизнесмен Олег Еременко.

В числе организаций, попавших под санкции, — «войсковая часть 29155», которую, как утверждается, возглавляет «командир ГРУ» Андрей Аверьянов, а также новостное агентство «Африканская инициатива» и «Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI), зарегистрированная в западноафриканской стране Того.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что в России уже привыкли к регулярному введению новых санкций. «Мне кажется, что уже достаточно мы привыкли, быстро стараемся подстроиться под новые реалии», — сказала она.