ЕС не сможет вернуть себе 150 млн евро, выплаченных Тунису, несмотря на то, что эти деньги все чаще связывают с нарушениями прав человека, включая утверждения о том, что эти суммы шли силам безопасности, которые насиловали женщин-мигрантов. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Европейская комиссия выдала указанную сумму правительству Туниса в рамках спорного соглашения о миграции и развитии, несмотря на опасения, что североафриканское государство становилось все более авторитарным, а его про его полицию поступали данные о самоуправстве и произволе.

Расследование Guardian, проведенное в сентябре, выявило обвинения в многочисленных злоупотреблениях со стороны финансируемых ЕС сил безопасности в Тунисе, включая широко распространенное сексуальное насилие в отношении мигрантов.

Теперь выяснилось, что не существует системы, позволяющей вернуть выделенные Еврокомиссией средства, даже если их использование сопряжено с серьезными нарушениями прав человека.

Европейские правила финансирования гласят, что деньги должны расходоваться с соблюдением основных прав человека, а в 2021 году были введены более строгие требования, гарантирующие, что любые расходы выделенных по линии ЕС средств не нарушают права человека.

Однако оценка связи между программами помощи от Еврокомиссии и возможными нарушениями прав человека не проводилась до того, как в 2023 году было объявлено о договоренности по выделению такой помощи Тунису. Деньги были перечислены в марте 2024 года.

Директор Европейского совета по делам беженцев Кэтрин Вуллард заявила, что нарушения прав человека в Тунисе неизбежны из-за миграционного соглашения, призванного не дать беженцам добраться до Европы из Северной Африки по морю. «Нарушения прав человека — это особенность, а не ошибка в соглашениях с репрессивными правительствами. Они касаются аутсорсинга не только людей, но и оскорбительных действий, когда Европа не хочет пачкать руки», — констатировала она.

На этой неделе президент Туниса Каис Саид был переизбран на новый пятилетний срок, одержав победу на выборах, проведение и подсчет результатов которых осудили правозащитники. «Страна все больше сползает от колыбели “арабской весны” к автократии», — пишет Guardian. Победа Саида, известного своими расистскими тирадами в адрес мигрантов из стран Африки к югу от Сахары, вызвала в ЕС опасения по поводу еще более значительных злоупотреблений со стороны его силовиков.

Соглашение Брюсселя с Тунисом и его совместимость с обязательствами ЕС в области прав человека теперь находятся в центре внимания расследования омбудсмена Евросоюза. Отчет Эмили О’Рейли, который должен быть представлен в ближайшие недели, вероятно, поставит под сомнение целостность соглашения и то, предусмотрены ли меры по приостановлению финансирования ЕС в случае выявления нарушений прав человека.

О’Рейли признала, что было «действительно сложно» отслеживать финансирование в рамках соглашения с Тунисом. Она спросила: «Если вы обнаружите, что то, покупку чего вы профинансировали для Туниса, используется с нарушением основных прав мигрантов, вы вернете деньги? Как вы вернете деньги?». Представитель Еврокомиссии ответил, что 150 млн евро были выплачены Тунису после выполнения «взаимно согласованных условий».

Еще одним событием, подчеркивающим растущую обеспокоенность по поводу сделки, является то, что Международный уголовный суд (МУС) может начать расследование жестокого обращения властей Туниса с мигрантами из стран к югу от Сахары — по аналогии с расследованием, которое проводилось в соседней Ливии.

Британский адвокат Родни Диксон подал заявление в МУС о жестоком обращении с мигрантами через пять дней после того, как The Guardian обвинила членов тунисской национальной гвардии в изнасиловании женщин и избиении детей. Он сказал: «Мы надеемся сотрудничать с прокуратурой [МУС] в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить расследование этого дела, учитывая серьезность обвинений».

Еще до последнего скандала с участием тунисских сил безопасности чиновники ЕС были обеспокоены миграционным соглашением, которое стало образцом для аналогичных соглашений с другими государствами, такими как Египет и Мавритания.

Во внутреннем документе дипломатической службы ЕС, который был обнародован в прошлом месяце, выражена обеспокоенность по поводу того, что авторитет Евросоюза может пострадать из-за его попыток решить проблему наплыва мигрантов путем выплат «репрессивным режимам».

При этом авторы документа подчеркнули, что в рамках соглашения перед властями Туниса были поставлены определенные требования в области прав человека, а для мониторинга условий расходования выделяемых Европой средств «предприняты значительные усилия и разработаны схемы финансового контроля». «В Тунисе продолжается работа по укреплению существующих механизмов мониторинга. Комиссия продолжает заниматься улучшением ситуации на местах», — заверили они.