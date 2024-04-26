В Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей задержаны еще десять руководителей подразделений компании «Дагэнерго», филиала «Россети Северный Кавказ». Об этом со ссылкой на источники в компании сообщают ТАСС и «Интерфакс«.

«За последние сутки силовиками задержаны еще 10 человек по делу о хищениях в «Дагэнерго». Все они являются руководителями структурных подразделений компании», — сообщили «Интерфаксу» в «Россети Северный Кавказ».

Агентство отмечает, что общее число задержанных по этому делу уже достигло 36 человек.

В середине апреля ФСБ сообщила о пресечении деятельности преступной группы, которая состояла из бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ», ее филиала «Дагэнерго», а также подрядных организаций. Тогда спецслужба рассказывала об аресте девяти человек, подозреваемых в хищении бюджетных денег. Среди них значились директор «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев.

После этого суд в Махачкале арестовал еще 17 человек. Имена подозреваемых не раскрываются.

По данным следствия, в период с 2010 по 2021 год обвиняемые похитили не менее 2,8 млрд рублей. Для этого экс-сотрудники предприятия завышали объемы, стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии в регионе.

Пресс-служба «Россети Северный Кавказ» рассказывала, что компания сотрудничает с правоохранительными органами по делу о хищении. В компании считают, что обвиняемые нанесли «существенный финансовый ущерб организации и отрасли в целом».

Анонимный источник в компании в беседе с РИА Новости отмечал, что в «Дагэнерго» проводится «глобальная чистка» по команде федерального центра.