Еще не родившихся детей, чьи родители погибли во время боевых действий в зоне военной операции на Украине, включат в список получателей выплат по госстрахованию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, рабочая группа подготовила соответствующие поправки, согласно которым при распределении соцвыплат учитываются еще не родившиеся дети. Как уточнил Турчак, речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена.

«Средства распределяются в течение 15 дней после получения необходимых документов. И если ребенок не родился в этот период, он на такие выплаты рассчитывать не может», — отметил секретарь генсовета ЕР.

Поправки вносят ко второму чтению в законопроект о порядке госстрахования. Действующее законодательство не включает неродившихся детей в список получателей выплат по госстрахованию.

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 4 декабря 2023 года, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки гражданских жен погибших участников боевых действий на Украине. Среди мер поддержки указаны материальное обеспечение, оказание медицинской помощи, предоставление возможности получения образования, повышения квалификации, а также прохождения профессиональной переподготовки.

В августе Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований. В случае гибели бойца его семье положена единовременная страховая выплата семье в размере не менее 3 млн рублей.