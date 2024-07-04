Кузьминский районный суд Москвы на десять суток арестовал кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ Дмитрия Сараева, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Поводом стал пост пятилетней давности в мессенджере Telegram, из-за которого на политика составили протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Речь идет о сделанной в 2019 году публикации в канале Сараева с фотографиями нацистов и подписью «Жертвы сталинизма», пишет «Осторожно, Москва». В ироничном сообщении говорилось, что «этих людей тоже сгубил кровавый диктатор Сталин со своими коммуняками».

Полиция подошла к Сараеву утром 4 июля и попросила его проехать в ОВД «Выхино-Жулебино». Суд не только назначил политику десять суток административного ареста, но оштрафовал мужчину на 2 тыс. рублей, уточняет телеграм-канал «Мишутки Палыча».

«Фото с осуждением нацизма квалифицируют как демонстрацию нацистской символикой», — считает сам Сараев.

По данным «Осторожно, Москва», претензии к посту Сараева возникли из-за свастики на опубликованных фото.

После привлечения к административной ответственности по статье 20.3 КоАП Сараев в течение года не сможет участвовать в выборах.

Двумя днями ранее, 2 июля, Никулинский суд признал виновным по аналогичной статье другого кандидата в депутаты Мосгордумы от КПРФ — Игоря Суханова.