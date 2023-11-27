Составители авторитетного американского словаря Merriam-Webster Collegiate Dictionary объявили словом года прилагательное authentic («аутентичный»). Как отметили в Merriam-Webster, в 2023 году этим словом стали чаще интересоваться — в частности, из-за «историй и разговоров» об искусственном интеллекте (ИИ) и социальных сетях. Это уже не первый словарь, который связал свой выбор слова года с тематикой ИИ

В сообщении на сайте словаря поясняется, что слово «аутентичный» имеет несколько значений — к примеру, оно означает что-либо «не фальшивое или имитационное». Другое значение — «свойственный личности, духу или характеру» того, о ком идет речь.

«Хотя аутентичный — безусловно, желательное качество, — ему трудно дать определение и оно является предметом обсуждений — это две причины, по которым многие люди обращаются к словарю», — отметили в Merriam-Webster.

Прилагательное «аутентичный» часто связано с идентичностью, будь то национальной или личной, отметили составители словаря. К примеру, «аутентичными» могут быть кухня или блюдо, но и также личность или голос.

Отдельно подчеркивается, что грань между «настоящим» и «фейковым» становится все более размытой с развитием ИИ.

«Аутентичный — это то, к чему стремятся бренды, влиятельные лица в социальных сетях и знаменитости», — говорится в сообщении на сайте словаря.

В Merriam-Webster напомнили в качестве примера, что американский предприниматель, владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск в этом году призвал людей быть более «аутентичными» в социальных сетях.

В середине ноября Кембриджский словарь (Cambridge Dictionary) английского языка назвал словом года глагол hallucinate — «галлюцинировать». В Cambridge Dictionary пояснили, что в этом году словарь пополнился новым значением слова «галлюцинировать», которое связано с ИИ.

До этого британский словарь английского языка Collins признал словом 2023 года аббревиатуру AI — сокращенное название «искусственного интеллекта» (artificial intelligence). ИИ быстро развивается, о нем много говорят в текущем году, отметили составители словаря.