Эскиз сожженного портрета бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) впервые выставят на аукцион, пишет The Daily Telegraph. По данным газеты, оценочная стоимость лота, который долгие годы хранился у близкой к королевскому дому семье Огилви, составляет почти один миллион долларов — $996 тыс. (£800 тыс.). Торги 6 июня проведет аукционный дом Sotheby’s.

Эскиз написал маслом английский художник-экспрессионист и сюрреалист Грэхем Сазерленд в рамках подготовки парадного портрета тогдашнего премьер-министра. Картину в качестве подарка к 80-летию политика в 1954 году заказал британский парламент.

Как отмечает Telegraph, написание портрета далось мастеру нелегко, поскольку Черчилль постоянно работал и не позировал так, как требовалось. При этом, он пытался контролировать работу Сазерленда.

Уже немолодой британский премьер довольно критично относился к своему изображению и хотел, чтобы на потрете он выглядел «благородно», пишет газета. Однако художник работал в жанре «сурового реализма», и потому не стал приукрашать внешность Черчилля, который незадолго до этого перенес инсульт.

Готовый портрет вызвал у политика презрение, ему казалось, что на картине он похож на «законченного пьяницу». Черчилль также отказался присутствовать на презентации полотна в парламенте и не стал вешать его в своем рабочем кабинете. В итоге портрет поместили в подвал загородной резиденции, а позже по просьбе жены премьера Клементины портрет сожгли в поместье Чартвелл в графстве Кент. Эта сцена отражена в одной из серий сериала «Корона», отмечает Telegraph.

Эксперт аукционного дома Sotheby’s Андрэ Златтингер предположил, что эскиз картины мог бы больше понравиться Черчиллю, тем более, что некоторые черновики к полотну политик просматривал и утверждал.

По данным газеты, сначала портрет выставят в Бленхеймском дворце в Оксфордшире, где 150 лет назад родился британский политик, а уже затем отправят на торги.