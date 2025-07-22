Приостановка деятельности компании «Инфамед», владеющей регистрационными удостоверениями на «Мирамистин» и «Окомистин», не повлияет на ситуацию с этими препаратами на рынке. Об этом RTVI рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. При этом проблемы с доступностью «Окомистина» в России уже наблюдаются.

По словам Николая Беспалова, достоверно оценить объем запасов «Мирамистина» и «Окомистина» в товаропроводящей цепочке невозможно, но в нормальной ситуации запас должен быть рассчитан на четырех-шестимесячную потребность.

«Запасы препарата однозначно есть, и если не будет возникать ажиотажа, то даже при полной остановке производства и отгрузок явных проблем с доступностью препаратов не должно наблюдаться как минимум на протяжении нескольких месяцев», — считает он.

При этом адвокат собственников компании Рубен Маркарьян утверждал, что речи об остановке производства «Мирамистина» и «Окомистина» не идет, а судебный спор не влияет на производство и реализацию препаратов. «Так что если ситуация не будет развиваться по негативному сценарию, можно рассчитывать на стабильные поставки», — считает Беспалов.

При этом в случае с «Окомистином» есть объективные проблемы, не связанные с нынешней ситуацией, говорит эксперт. «Этот препарат не производился и не отгружался на рынок начиная с ноября 2024 года, начиная с мая 2025 года в рознице начались перебои с доступностью этого препарата, а в настоящее время его запасы практически исчерпаны, он присутствует в относительно небольшом количестве аптек», — объясняет Беспалов.

Тем не менее заменить «Мирамистин» и «Окомистин» в России смогут, даже если начнутся перебои с поставками и запас препаратов исчерпается. Николай Беспалов отмечает, что и у «Мирамистина», и у «Окомистина» есть как прямые аналоги с тем же действующим веществом, так и непрямые, с другими действующими веществами.

Для «Мирамистина» прямыми аналогами служат «Мирамед» от компании «Эвалар», «Зилекса Сепи» от компании «Цитера», «Митрасептин» от компании «Фармстандарт и другие. Прямым аналогом «Окомистина» является «Митрасептин Офтальмолор» производства «Фармстандарта» и «Солосептин Сенс» от компании «Цитера».

«Единственная проблема с ними заключается в том, что они производятся и продаются в объемах примерно в 10 раз меньших, чем продавались оригинальные препараты от «Инфамед». В случае каких-то сбоев с выпуском основного продукта нарастить объем аналогов в 10 раз довольно проблематично, во всяком случае оперативно», — предупреждает Беспалов.

Ранее сообщалось, что суд полностью приостановил на территории России деятельность компании «Инфамед» — производителя известных препаратов «Мирамистин» и «Окомистин». Разбирательство, по словам Маркарьяна, связано с действиями предпринимателей Павла и Оксаны Хейфиц. Они предлагали помочь с продажей компании и убедили владельца оформить фиктивную сделку — передать им 50% долей за номинальную сумму в 7,5 млн рублей. Реальная стоимость сделки превышала миллиард рублей. Владельцы «Инфамеда» обратились в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) с заявлением о мошенничестве.