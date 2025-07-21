Деятельность компании «Инфамед» — производителя известных препаратов «Мирамистин» и «Окомистин» — полностью приостановлена на территории России по решению суда. Об этом ТАСС сообщил адвокат собственников компании Рубен Маркарьян.

По его словам, из-за ограничительных мер блокирована работа 164 медицинских представителей компании на всей территории России «по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении», в том числе по контрактам с Минобороны.

Маркарьян рассказал, что судебное разбирательство связано с действиями предпринимателей Павла и Оксаны Хейфиц, которые предложили свои услуги в качестве агентов и помощь в продаже «Инфамеда». Они убедили владельца компании оформить фиктивную сделку по передаче им 50% долей за номинальную сумму в 7,5 млн рублей, тогда как реальная стоимость этих долей превышала миллиард рублей.

Владельцы компании «Мирамистин» обратились в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) с заявлением о мошенничестве в отношении Хейфицев. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в отделе по борьбе с экономическими преступлениями столичного управления МВД, уточнил адвокат.

Согласно данным СПАРК, ООО «Инфамед» зарегистрирована в подмосковном Видном. Ее бенефициарным владельцем и генеральным директором значится Виталий Николаев. В 2024 году выручка организации достигла 367,5 млн рублей, однако чистая прибыль резко сократилась до 42 тыс. рублей против 27,5 млн рублей годом ранее. Как указано на официальном сайте компании, «Инфамед» обладает эксклюзивными правами на производство лекарственных средств «Мирамистин» и «Окомистин».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Коммерсанту», что розничные продажи «Мирамистина» и «Окомистина» в январе-июне 2025 года достигли 3,16 млрд рублей, что на 0,9% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. При этом в натуральном выражении объем реализации снизился на 4%, составив 6,2 млн упаковок за два квартала.

Препарат «Мирамистин» был создан в 1970-х годах в рамках космической программы для дезинфекции кожных покровов космонавтов и обеззараживания оборудования на орбитальных станциях. В 1991 году он получил официальную регистрацию как средство для профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Со временем сфера его применения значительно расширилась — сегодня он широко используется в хирургической практике, травматологии, акушерстве, гинекологии и других областях медицины. «Окомистин» производится на основе того же действующего вещества, что и «Мирамистин», но выпускается в форме назальных, глазных и ушных капель.