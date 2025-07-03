Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направит проверку в поселок Поныри после сообщений о том, что в местном пункте временного проживания (ПВР) около 50 курских беженцев подвергаются жестокому обращению со стороны персонала. Об этом сообщила «Ленте.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«Если потребуется, он поедет сам. Будет объективное разбирательство. Я доверяю ему в этом вопросе, потому что когда он проводит проверки, это действительно получается глубоко и всесторонне», — сказала Меркачева, которая ранее лично связалась с Хинштейном по этому вопросу.

Ранее депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко рассказала «Ленте.ру», что в ПВР уже работают региональный министр соцобеспечения Татьяна Сукновалова и глава Поныровского района области Владимир Торубаров. По результатам их общения с беженцами будут сделаны оргвыводы, сообщила она.

«Безусловно, такая информация не может остаться без внимания властей. <…> В настоящее время ни подтвердить факты, изложенные в сообщении, ни опровергнуть я не могу», — заявила Харченко, пояснив, что ей нужно самой съездить в ПВР и увидеть все своими глазами.

По словам депутата, с августа 2024 года она не раз навещала беженцев в Понырях и не получила ни одной жалобы на персонал, а сами постояльцы выглядели «очень опрятно». Она отметила, что ПВР был развернут совместно со специалистами из Москвы, которые работали там совместно с коллегами из областного психоневрологического диспансера.

Об ужасных условиях, в которых живут курские беженцы в Понырях, «Лента.ру» написала 2 июля. В репортаже говорилось, что 52 постояльца, в том числе одинокие старики и инвалиды, как мужчины, так и женщины, страдают от плохого ухода, жестокого обращения, унижений и психологического давления со стороны сотрудников, набранных из персонала Ширковского психоневрологического интерната в селе Волоконск.

Как рассказали сайту очевидцы, беженцев обоих полов заставляют пользоваться одной душевой, закрыв вторую, ограничивают их в передвижениях, запрещают какую-либо съемку, угрожают и запугивают, препятствуя жалобам. Беженцев вынуждают покупать лекарства и многие личные принадлежности за свой счет, при этом были случаи кражи у них денег, а также гуманитарной помощи, поступающей от волонтеров. В помещении, где спят старики, сотрудники устраивали ночные попойки.

Главврач районной больницы Михаил Русак также сообщил «Ленте.ру», что среди постояльцы страдают от чесотки и других заразных заболеваний, при этом самого врача перестали к ним пускать.