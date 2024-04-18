Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемой жалобу российского певца Филиппа Киркорова на решение властей Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет.

ЕСПЧ счел, что оценка властей Литвы, основанная на «заявлениях и поведении» Киркорова, «не была произвольной или необоснованной».

«В частности, заявитель открыто говорил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и назвал себя “представителем [президента России] Владимира Путина на сцене”», — говорится в пресс-релизе суда.

Киркоров попал в литовский список «нежелательных лиц» в январе 2021 года. Министерство иностранных дел Литвы обосновало это тем, что певец регулярно выступал в Крыму после его присоединения к России, «тем самым сознательно отвергая территориальную целостность и суверенитет Украины».

В МИДе также заявили, что Россия использовала популярность Киркорова «для оправдания своей агрессивной внешней политики и негативной идеологической обработки» жителей Литвы, а сам артист «поддерживал оккупационную политику» российских властей. Исходя из этого, МИД и департамент миграции Литвы сочли, что визит Киркорова в республику может представлять угрозу национальной безопасности.

Киркорову безрезультатно пытался обжаловать это решение в литовских судах, после чего обратился в ЕСПЧ. Певец назвал действия властей Литвы несоразмерными. Пятилетний запрет на въезд в страну Киркоров счел актом политической цензуры и нарушением права на свободу мнений.

Артист также отметил, что ему пришлось отменить запланированные в Литве концерты и вернуть деньги за проданные билеты. Таким образом, он не смог получить доход от концертной деятельности в Литве, на которую имел «законные ожидания», говорилось в жалобе певца.

Что решил ЕСПЧ

По мнению суда, власти Литвы «убедительно продемонстрировали», что ограничения против Киркорова были необходимы «в интересах национальной и общественной безопасности, а также для предотвращения беспорядков».

ЕСПЧ не согласился, что принятые литовскими властями меры были несоразмерными, так как у Киркорова нет семейных, социальных или экономических связей в Литве.

Комментируя жалобу артиста на вынужденно отмененные концерты, суд заявил, что государства имеют право контролировать въезд, проживание и высылку иностранцев.

В ЕСПЧ также отметили, что Киркоров не обратился в литовские суды за возмещением ущерба. Таким образом, его претензии были признаны необоснованными.

«Оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение, а точнее имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела», — прокомментировал решение суда адвокат Киркорова Александр Добровинский (цитата по ТАСС).

Сам Киркоров после запрета на въезд в Литву выражал уверенность, что стране «как члену Евросоюза это будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав».