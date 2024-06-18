Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, согласно которому российский закон о «нежелательных» организациях нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Речь идет о вынесенном 18 июня постановлении по делу «Фонд Андрея Рылькова и другие против России» (Andrey Rylkov Foundation and Others v. Russia).

В рамках дела рассматривались жалобы сразу нескольких российских организаций и отдельных граждан.

Заявителями выступили следующие организации, признанные в России «нежелательными»:

— Фонд «Свободная Россия»* (США),

— «Всемирный конгресс украинцев»* (Канада),

— «Ассоциация школ политических исследований»* (Франция),

— «Общество свободы информации»* (Чехия).

Помимо того, в числе заявителей — «Фонд Андрея Рылькова»**, «Экологическая вахта по Северному Кавказу»**, «Молодые журналисты Алтая» (все три организации — из России) и более 70 россиян. Всех их привлекали к ответственности за причастность к деятельности «нежелательных» организаций. Среди них, в частности, политики Владимир Кара-Мурза**, Илья Яшин**, Евгений Ройзман**, Екатерина Дунцова** и другие.

ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили две статьи Европейской конвенции о защите прав человека:

— ст. 10 «Свобода выражения мнения» (декларирует право человека свободно придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию без вмешательства со стороны властей);

— ст. 11 «Свобода собраний и объединений» (защищает право человека на свободу мирных собраний и объединения с другими, включая право создавать профсоюзы).

ЕСПЧ обязал российское государство выплатить истцам компенсации. В сентябре 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, однако суд подчеркнул, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения жалоб против России, если они касаются действий российских властей, совершенных до этой даты.

Что говорят юристы

По словам юриста «ОВД-Инфо»** Ксении Просвиркиной, которая представляла интересы Дунцовой**, за девять лет существования закона о «нежелательных» организациях ни одной организации не удалось добиться отмены такого статуса.

«Европейский суд по правам человека отметил, что закон о “нежелательных” организациях не разъясняет, какая деятельность организации может привести к тому, что ее признают таковой. <…> К тому же, у попавших в этот список нет возможности что-то исправить: их просто уведомляют о том, что они теперь запрещены», — рассказала Просвиркина (цитата по «ОВД-Инфо»**).

Юрист по правам человека Максим Оленичев**, который представлял в суде четырех заявителей, назвал закон о «нежелательных» организациях «неправовым и репрессивным».

«Он позволяет привлекать активистов к административной и уголовной ответственности за обычную гражданскую деятельность и прекращать деятельность организаций без судебного решения», — отметил Оленичев** (цитата по правозащитному проекту «Первый отдел»**).

По его словам, сегодняшнее постановление ЕСПЧ — первое в мире по применению закона о «нежелательных» организациях. Этот закон существует только в России, но она «в последние годы экспортирует свое репрессивное законодательство в страны Европы и Азии», сказал юрист.

— Внесение в реестр «нежелательных» организаций означает запрет на работу организации в стране. За сотрудничество с такими организациями россиянам грозит привлечение к ответственности вплоть до уголовной. — В настоящий момент в опубликованном на сайте Минюста перечне организаций, деятельность которых признана «нежелательной» на территории России, перечислены в общей сложности 167 организации.

* признаны в России нежелательной организацией

** внесены Минюстом в реестр иноагентов