«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что действующие власти не сделали все, что от них можно было ожидать, чтобы предотвратить насилие <…>, остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные меры по спасению людей», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в документе сказано, что украинские власти не провели должного расследования по итогам событий в Одессе.