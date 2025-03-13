Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Пресс-релиз опубликован на сайте суда.
«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что действующие власти не сделали все, что от них можно было ожидать, чтобы предотвратить насилие <…>, остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные меры по спасению людей», — сказано в пресс-релизе.
Кроме того, в документе сказано, что украинские власти не провели должного расследования по итогам событий в Одессе.
2 мая 2014 года в Одессе произошла потасовка между сторонниками «евромайдана» и его противниками. Драка закончилась поджогом Дома профсоюза, в котором забаррикадировались активисты «антимайдана». В результате пожара погибли 42 человека, еще шестеро скончались от огнестрельных ранений. Годы спустя расследование этих событий не завершено, многие подозреваемые в причастности к гибели людей по-прежнему на свободе.
Иски в ЕСПЧ поступили в 2016-2018 годах более чем от 30 человек: они либо сами получили травмы во время беспорядков, либо потеряли родственников. В конце января 2022 года суд начал рассмотрение иска касательно действий властей Украины в ходе и после трагических событий.