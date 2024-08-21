Куда обращаться, если оставшийся в Судже родственник до сих пор не выходит на связь? Как правильно подавать заявки на розыск? На вопросы, которые сейчас наиболее сильно волнуют курян, не успевших вывезти своих родных во время вторжения ВСУ, журналистке RTVI ответил координатор Российского Красного Креста по восстановлению семейных связей в Курской области Тимофей Кожанов.

Точное число людей, с которыми пропала связь во время захода ВСУ, неизвестно. В первые дни в Российский красный крест (РКК) поступило более тысячи заявок на поиск. К 21 августа в РКК поступило более 1500 заявок.

Вскоре после захода ВСУ в Суджу туда приехала иностранная пресса: журналисты украинского канала ТСН, американской газеты The New York Times, британской вещательной компании Би-би-си, итальянской новостной программы TG1, американского телеканала CNN и других. Вместе с солдатами ВСУ они проехались по Судже и сняли фото- и видеосюжеты, на которые попали оставшиеся в городе российские мирные жители. Из соображений безопасности редакция не будет указывать данные этих людей.

Именно по зарубежным репортажам местные жители своими силами смогли опознать 55 человек — их имена, фамилии, место работы. Суджане отсматривают сюжеты, делают скриншоты изображений и показывают друг другу. Те опознают своих соседей и знакомых, далее сообщают эту информацию их родственникам. Таким образом родные пропавших во время захода ВСУ суджан впервые узнают что-то об их судьбе.

Одна из местных жительниц рассказывает: «‎Девушка узнала своего отца по фото, где он спит на животе рядом с мамой. Она это поняла, потому что знала, как он и мама выглядят. Просто шок, по каким плохим фото можно узнать человека. У нее там мама, папа и бабушка. Всех нашли по фото».

Собранные своими силами данные суджане передали в РКК, чтобы облегчить поиски. Тем не менее, жители курского приграничья до сих пор находятся в подвешенном состоянии: они не знают, где их родственники, спасут ли их, будет ли организован гуманитарный коридор. На их вопросы отвечает сотрудник РКК Тимофей Кожанов.

— Одной девушке с телефона родных, оставшихся в Судже, позвонил неизвестный, представился солдатом ВСУ. Сказал, что семья жива, но их эвакуируют на Украину. Голос самих родственников она не услышала. Больше связи с ними не было. Это мог быть мошенник, мог и правда солдат ВСУ. Если людей действительно туда вывозят, как их искать в таком случае? Куда заявки подавать? РКК ищет людей только на территории РФ?

Первым шагом просим сообщить родственникам о необходимости подать заявки на розыск в РКК, чтобы у нас появились правовые основания для работы с этими данными. Сейчас обсуждаются разные инструменты, которые могут быть задействованы для возвращения этих лиц.

Сейчас основной инструмент поиска — находить эвакуированных людей в ПВР, больницах. Для возвращения задержанных гражданских лиц работаем во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в РФ и МККК, Правительством Курской области, курским отрядом “Лизы Алерт”. Спасибо каждому, кто откликается и помогает находить людей.

Мы прорабатываем с МККК (Международный комитет Красного Креста — ред.) механизм работы по гражданам России, вывезенным за пределы России. Такие заявки необходимо подавать в РКК, мы будем отслеживать эвакуацию/передавать в УПЧ (Уполномоченному по правам человека — ред.) и МККК.

Есть еще важный момент: не нужно ни в коем случае публиковать данные о человеке в СМИ и социальных сетях. Есть случаи мошенничества — предлагают дать информацию и отпустить человека за деньги. Если человек обратился в РКК, «ЛизаАлерт», то его ищут. Каждый день находятся новые люди.

— У некоторых из тех, кто там <в Судже> находится, нет родственников. Кто тогда должен писать заявки в РКК на их розыск?

Заявки на розыск может написать знакомый. По сути любой человек, к которому можно обратиться за дополнительной информацией.

— Многие родственники уже написали в РКК заявления, если не все. Некоторые говорят, что уже три раза звонили в Российский Красный крест и на 112, и каждый раз им говорят, что заявку не могут найти, человек заново оставляет данные о пропавших.

Все новые заявки сейчас в обработке, все ранее полученные в — розыске. Все заявки удобнее всего подавать через сайт РКК, а не по горячей линии, на которой сейчас время ожидания может быть увеличено и придется ждать ответа оператора. Удобнее никуда не звонить, чтобы не ждать на телефоне. Всем, кто обращается, мы перезваниваем для уточнения информации.

—Заявку на поиск в РКК надо отправлять на каждого члена семьи, кто находится в Судже?

Да. Заявку необходимо подавать о каждом лице, с которым вы утратили связь.

— Допустим, есть заявки на розыск людей, которых мы узнали по фото/видео. У РКК есть правовая основа для работы с данными, что мы предоставили? Как будет эта работа организована? Людей смогут эвакуировать? Организуют гуманитарные коридоры?

Российский Красный Крест занимается только воссоединением семейных связей на территории РФ. Вопросами гуманитарных коридоров и эвакуации мы не занимаемся.

— Продолжать ли нам искать людей таким способом: по материалам иностранных СМИ?

Мониторить СМИ важно и нужно. Это помогает в розыске. В розыске важна активность родственников, и, если это возможно, то стоит тоже смотреть СМИ, искать информацию. Мы также делаем это.