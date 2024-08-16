Спустя несколько дней после захода украинских войск в Курскую область туда приехали иностранные репортеры. В опубликованных ими материалах были и съемки мирных жителей. Корреспондентка RTVI поговорила с уроженкой Суджи Ольгой, которая по этим кадрам помогла опознать больше 20 человек.

Одними из первых в регион попали журналисты украинского канала ТСН, американской газеты The New York Times, британской вещательной компании Би-би-си и итальянской новостной программы TG1. Вместе с солдатами ВСУ они проехались по Судже и сняли фото- и видеосюжеты, на которые попали оставшиеся в городе российские мирные жители. Из соображений безопасности редакция не будет указывать данные этих людей.

Суджанка Ольга, которая хорошо ориентируется в зарубежной прессе, отсматривает сюжеты, делает скриншоты изображений и показывает их остальным. Те опознают своих соседей и знакомых, далее сообщают эту информацию их родственникам.

Таким образом близкие пропавших во время захода ВСУ суджан впервые узнают что-то об их судьбе. “Ой ужас. Зоя и ее внучка. А рядом мальчик, сосед ихний. Господи спаси их”,— говорят суджане, рассматривая кадры в иностранных СМИ. Ольга практически в одиночку смогла помочь суджанам опознать больше 20 человек. Те по снимкам подтверждают личность этих людей, их место работы и в некоторых случаях даже улицу проживания.

Большинство заснятых в Судже мирных жителей проживали в городе, здесь же работали: кто-то в школе, кто-то в ТЦ “Меркурий”, в продуктовых магазинах. Кроме суджанских, местные опознали на кадрах и тех, кто жил в приграничных селах Заолешенка, Гончаровка и Гуево.

В месте, где украинский канал ТСН заснял группу мирных жителей, Ольга узнала суджанскую школу-интернат. Там обучались сироты и дети из неблагополучных или малообеспеченных семей.

Судя по кадрам украинского ТВ, часть мирных жителей могут удерживать в подвале интерната, предполагает Ольга. “Он находится прям в центре, около администрации. Интернат — одно из крупных зданий в городе. В основном здании дети учились. Напротив есть здание, где они жили. Там есть несколько построек, отдельно столовая находится ”,— сказала собеседница RTVI.

В украинском сюжете Ольга опознала и другие улицы Суджи, где проехалась зарубежная пресса.

“Это дома подряд на улице, которая идет от рынка к суду. Интересно, что они <украинские журналисты> показывают правую сторону, где все окей с домами. А слева разнесен суд, пенсионный фонд, и на углу прокуратура”,— говорит Ольга.

Она также опознала место, где украинские репортеры брали интервью у пожилой пары — это здание налоговой в Судже. Кроме этого, в зарубежных сюжетах Ольга узнала улицы села Гончаровка.

Ранее правительство Курской области рекомендовало не публиковать личные данные пропавших, их номера телефонов в открытых источниках, а розыск проводить “исключительно в закрытых чатах с проверенными участниками”.

“Противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях. Публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию”, — поясняется в ТГ-канале областных властей.

После этого поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» перестал публиковать данные о людях, пропавших после вторжения ВСУ в Курскую область. По словам председателя «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, информация о разыскиваемых может попасть в руки мошенников, которые затем могут связаться с родственниками и сказать им, что их близкий якобы находится в плену.. Всего поисковой отряд получил около тысячи заявок на розыск пропавших в Курской области, добавил Сергеев.

Обстановка в Судже По данным военного эксперта Михаила Звинчука (телеграм-канал «Рыбарь») Звинчука, в Судже и окрестностях продолжаются бои, «хотя противник утверждает о полном контроле над городом». Военкор Юрий Котенок также утверждает, что говорить о «полноценном контроле» ВСУ над городом «неуместно». Он ссылается на источники, согласно которым часть райцентра «до сих пор фактически представляет собой серую зону». В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка пишет, что ВСУ «начинают превращать Суджу в свой опорный и логистический центр». Доверенное лицо врио губернатора Курской области Алексей Кондратьев вечером 13 августа говорил, что в Судже российские подразделения ведут бои с ВСУ,а на здании администрации «развевается российский триколор».

Татьяна Акиншина