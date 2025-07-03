В ночь на 3 июля над Липецкой областью сбили десять беспилотников, сообщило Минобороны России. В результате атаки погибла женщина, два человека получили ранения.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в телеграм-канале, что обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе, погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая там. Кроме того, пострадали два человека.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сказал глава региона.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь, предварительно, угрозы жизни нет.

Артамонов также отметил, что сигналы о падении дронов поступают из разных районов региона и все они проверяются.

Позже губернатор сообщил, что БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — отметил Артамонов.

Также пожар возник на парковке одного из предприятий в Ельце. Губернатор написал, что сейчас он локализован.

«Сотрудники ближайших цехов эвакуированы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщил он.

На месте ЧП продолжают работу оперативные службы.

В 06:42 Артамонов сообщил об отбое красного уровня «Угроза атаки БПЛА» для Ельца и Елецкого района.

Губернатор также предупредил, что при объявлении режима воздушной опасности по возможности необходимо остаться дома и не подходить к окнам.

«Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход», — добавил он.

Пресс-служба Минобороны России утром 3 июля сообщила, что в течение ночи было уничтожено 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Липецкой области, 27 дронов сбили — над Белгородской областью, 22— над Воронежской областью, 8 — над Курской областью, и два дрона над Крымом.