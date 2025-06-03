Таганский районный суд Москвы 3 июня признал экстремистским объединение, в которое включил главу петербургской компании «Леста Игры» Малика Хатажаева* и собственника Wargaming Group Виктора Кислого*. Активы «Лесты», которая издает популярные игры «Мир танков» и «Мир кораблей», обратили в пользу государства. Претензии Генпрокуратуры связаны с донатами ВСУ. В самой компании в ответ опубликовали благодарственные грамоты за помощь российским военным в зоне СВО.

Рассмотрение дела было закрытым, его подробности неизвестны. Источник ТАСС рассказал, что судебный акт не распространяется на группу компаний «Леста», ее контрагентов и пользователей компьютерных игр. Компания, как и прежде, сможет реализовывать проекты и развивать игровые продукты, уточнил собеседник издания.

«Суд признал Кислого* и Хатажаева* экстремистами как физических лиц и запретил их деятельность на территории РФ в силу осуществления ими материальной поддержки антироссийской политики киевского режима. За счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для Вооруженных сил Украины», — пояснил он.

В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси и передала активы российской компании Lesta Games, которая, как указано в релизе, “больше не связана с Wargaming”. С тех пор компания базируется на Кипре, а Lesta Games продолжила развивать популярные симуляторы в России — но уже не World of Tanks и World of Warships, а «Мир танков» и «Мир кораблей».

Гонконгский след

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что претензии Генпрокуратуры связаны с гонконгским офшором “Лесты”, из которого перечислялись средства для нужд ВСУ. Адвокат «Лесты» Роман Макаров подтвердил, что этот вопрос исследовали в суде: «Только это не офшор. Это юрисдикция, которая является дружественной нашей стране, обладает необходимой банковской и корпоративной инфраструктурой. Поэтому она активно используется российскими инвесторами. Это просто необходимо для того, чтобы вы сегодня могли вести деятельность».

О том, что Wargaming проводил акции поддержки Украины, известно из открытых источников. В 2023 году компания отчиталась о том, что собрала более миллиона долларов на закупку машин скорой помощи для Украины. В тот же год Wargaming пожертвовал $250 тыс платформе United 24, которую создал президент Владимир Зеленский. Собранные деньги, как указано на сайте платформы, направляются на оказание медпомощи, восстановление страны, разминирование, образование и науку, а также на оборонные нужды.

У “Лесты” и Wargaming на тот момент был общий совладелец — Владимир Кислый, обнаружил журналист Дмитрий Филонов, автор телеграм-канала The Edinorog. В сентябре 2022 года вместо Хатажаева* владельцем 99% «Лесты» стала гонконгская компания Lesta Hong Kong Limited.

“Изначально у нее было 1000 акций — все они принадлежали Малику Хатажаеву*. Но потом выпустили еще одну. И владельцем этой одной акции стал Владимир Кислый — также зовут отца основателя Wargaming Виктора Кислого*”, — пишет телеграм-канал The Edinorog и подытоживает, что эта компания была владельцем до сентября 2024-го, а потом доля опять перешла Хатажаеву*.

В самой «Лесте» говорят, что не взаимодействовали с Wargaming Group с 2022 года. В телеграм-канале компании опубликовали благодарственные письма и видео от российских бойцов, казачьих атаманов, добровольческих отрядов и депутатов за помощь участникам СВО.

“Мы не просим верить нам на слово. Все отсканированные документы, чеки, счета, договоры и видео вы сможете найти в приложениях к открытому письму на сайте Lesta Game Center, которое мы опубликуем чуть позже. Проверьте все даты — мы не делали ничего впопыхах или под давлением. Этой работой мы занимались и занимаемся давно, планомерно и системно”, — говорится в сообщении “Лесты”.

Чем обернется национализация «Лесты»

Пока «Леста» не докажет, что у нее нет никаких связей с иностранными правообладателями, даже пожертвования в поддержку российских вооруженных сил вряд ли станут значимым смягчающим фактором, считает Николай Андреев, доцент ГАУГН, консультант по правовому регулированию компьютерных игр. По его мнению, главное — доказать полную независимость.

Есть вероятность, что крупнейший российский разработчик видеоигр национализацию не переживет, сказала RTVI Евгения Рыжкова, адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры»:

“Пока непонятно, кому государство хочет передать активы (и хочет ли), но к этому моменту большое количество уникальных специалистов сменит место работы. Учитывая сложившуюся практику никакие смягчающие обстоятельства учтены не будут и решение устоит при обжаловании. Для пользователей это не должно повлечь последствий, т.к. сами игры «очистятся» от токсичного статуса, став на время государственными”.

Впрочем, в конце мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что после национализации компания может перейти к фонду Gem Capital — им владеет бывший топ-менеджер структур «Газпрома» Анатолий Палий. Эту статью «Коммерсанта» удалили через несколько часов после публикации, указал телеграм-канал The Edinorog (пост на основе статьи, ее копия доступна в телеграм-канале автора заметки «Коммерсанта»)

Бывшие сотрудники проекта считают, что национализация российской игровой компании обернется тем, что Wargaming Group отзовет лицензии (первым обратил внимание Roem, цитата по VK):

“Разумеется, ВГ начнет как юридическую, так и пиар-кампанию по борьбе с «патентно-лицензионным беспределом»: на кону не только старые счеты Виктора, но и лицензионные отчисления, в потенциале (если удастся ликвидировать бесплатные лицензии, выданные «Лесте») достигающие порядка $50 млн в год (ну или повышение капитализации ВГ на пол-ярда). И война эта будет жесткой, поскольку патентное и лицензионное право является одним из столпов современной западной цивилизации”.

О том, что могут возникнуть трудности в продлении лицензии для линейки игр «Лесты», говорит и Андреев. По его мнению, сложности могут быть и с работой серверов:

“Есть несколько свежих примеров национализации: где-то менеджмент не сменился, и на работе компании это не сказалось, а где-то наоборот, эффективность компании снизилась. Есть вероятность угрозы того, что сервера игры могут на некоторое время быть отключены из-за передачи активов, что приведет к невозможности доступа к играм”.

Чем проблемы «Лесты» обернутся для игровой индустрии

«Леста игры» — одна из крупнейших российских игровых компаний, спонсор многих событий в игровой индустрии, с выручкой свыше 30 млрд рублей в 2024 году, напомнил Андреев:

“Неопределенность судьбы этой компании может негативно сказаться на отечественных игровых проектах — и точно скажется на крупнейших российских мероприятиях в сфере игровой индустрии. Вряд ли в нынешних условиях «Леста» продолжит их спонсировать”.

Под удар могут попасть и другие иностранные игроки, поскольку в России ряд онлайн-игр управляется российскими юрлицами по лицензии от зарубежных компаний, добавляет Андреев:

“Они могут прямо или косвенно (в силу общих установок) поддерживать враждебные России структуры — а значит, российские операторы онлайн-игр могут оказаться под угрозой подобных разбирательств”.

* Деятельность признана российским судом экстремистской и запрещена