Эстония выслала жившего в Таллине россиянина Константина Горлова и аннулировала его вид на жительство из-за «угрозы безопасности и общественному порядку», пишет ERR. В марте суд оштрафовал его за демонстрацию во время стрима в TikTok флага с российским гербом.

В публикации ERR Горлов называется «русским националистом». Издание отмечает, что Харьюский уездный суд 10 марта признал Горлова виновным «в оправдании международного преступления», оштрафовав на 800 евро.

Речь, согласно документам суда, идет о том, что 18 августа 2024 года россиянин во время стрима в TikTok демонстрировал флаг «Спартака», на котором был изображен российский двуглавый орел, а также рассуждал о внешней политике России. По оценке суда, двухголовый орел был «заметен и без всяких сомнений узнаваем».

В Департаменте полиции безопасности (одна из структур МВД страны) заявили ERR, что Горлов «давно разжигает ненависть между народами и угрожает безопасности» республики, отметив, что эстонские власти уже «дали понять» россиянину, что «его действия противоречат правовым и ценностным нормам Эстонского государства».

Кроме того, рассказали в ведомстве, в 2022 году Горлову аннулировали разрешение на оружие, так как он «давно и систематически выражал лояльность и поддержку Российской Федерации, а его действия содержали правоэкстремистские проявления».

По версии эстонских правоохранителей, россиянин поддерживает контакты «с лицами, действующими в интересах российских спецслужб и военных», а также создал «бойцовский клуб, связанный с “Русским имперским движением” и “Имперским легионом”».

«Среди прочего, на тренировках этого клуба отрабатывались бои с применением холодного оружия. Кроме того, он проявлял активность в социальных сетях. В совокупности все это привело нас к выводу, что его деятельность может представлять настолько серьезную угрозу безопасности Эстонского государства, что мы посчитали необходимым выслать его из страны», — отметили в полиции.

В Эстонии с 2022 года предусмотрено наказание за демонстрацию георгиевских лент, символа «Z», флагов и гербов России и СССР, а также советской военной формы — это может быть штраф до 1,2 тыс. евро или арест. В том же году запрет на демонстрацию символов V и Z одобрили Украина и Германия.