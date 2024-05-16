Российско-китайские отношения «закалились в тяжелых условиях», и сейчас их можно считать эталонными для крупных мировых держав, заявил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с прибывшим в Пекин президентом России Владимиром Путиным. Тот, в свою очередь, высоко оценил экономическое сотрудничество между двумя странами. Что еще говорили двое лидеров — в материале RTVI.

Двусторонние переговоры длились около двух с половиной часов — сначала в узком, затем в расширенном формате. По словам Си Цзиньпина, они были откровенными, дружескими и содержательными.

После них лидеры обеих стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. О содержании этого документа пока не сообщается. Глава КНР пояснил, что он определяет направления дальнейшего развития российско-китайских отношений, в основе которых лежат равенство и взаимное уважение.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что совместное заявление — это развернутый документ, состоящий более чем из 30 страниц, отмечающий «особый характер двусторонних отношений», обозначающий «пути развития всего комплекса двусторонних связей» и подтверждающий «ведущую роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка».

После переговоров и подписания соглашения лидеры двух стран дали пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов, и отправились на торжественный прием.

Право первого визита

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок и назвал его своим «старым другом». Он напомнил, что за годы пребывания российского коллеги у власти они провели не менее 40 встреч.

Путин поблагодарил своего визави за гостеприимство и выразил радость по поводу того, что оказался «среди своих друзей». Он напомнил, что Си Цзиньпин после переизбрания на пост главы КНР в марте 2023 года выбрал Москву для первого зарубежного визита.

«И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай. Конечно, здесь есть определенный символизм, но не только: эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны и помогают нам сверять часы», — пояснил российский лидер.

Эталон и стабилизирующий фактор

В 2024 году отмечается 75-летие дипломатических отношений между Россией и Китаем, напомнил Си Цзиньпин. По его словам, за это время «китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией» и на сегодняшний день «являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой».

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Китайский лидер подчеркнул, что развитие двусторонних отношений отвечает «коренным интересам» обеих стран и способствует поддержанию «мира и процветания» в регионе.

По его словам, за годы взаимодействия Россия и Китай «наработали действительно солидный багаж практического сотрудничества». В пример российский лидер привел товарооборот между двумя странами, который в 2023 году вырос почти на 25% и достиг $227 миллиардов.

Отдельное внимание президент России уделил двустороннему товарообороту сельскохозяйственной продукции, который, по его словам, вырос на 40% и достиг $9,7 млрд. «Есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее», — сказал российский лидер.

Также Китай добивается «явных и очевидных» успехов и преимуществ в конкурентной борьбе на рынке автопрома, заявил Путин. По его словам, Россия приветствует сотрудничество с «китайскими друзьями» в этой сфере и готова развивать его дальше.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что Россия и Китай преодолевают западные санкции путем диалога и поиска путей сотрудничества, не подверженных внешнему влиянию. По его словам, хотя Запад давит на КНР, Пекин достаточно силен, чтобы противостоять этому давлению.

По словам Путина, российско-китайские отношения «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было», а наоборот — стали одним из основных стабилизирующих глобальных факторов.

Путин также пригласил китайских спортсменов принять участие в соревнованиях, которые пройдут в России в 2024 году. «Ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях — таких как Игры БРИКС, летние Игры Дети Азии и Всемирные игры дружбы», — перечислил он.

Менталитет холодной войны

В ходе совместной пресс-конференции с президентом России китайский лидер заявил, что угрозу миру и безопасности всех стран создают односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы, поскольку в мире по-прежнему «свирепствует менталитет холодной войны».

Россия и КНР, по словам Си Цзиньпина, защищают международную систему с центральной ролью Организации объединенных наций (ООН) и основанный на международном праве миропорядок.

Си Цзиньпин призвал безотлагательно урегулировать палестино-израильский конфликт, взяв за основу двухгосударственную формулу, и подчеркнул, что КНР и Россия считают правильным и политическое урегулирование украинского конфликта.

«Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно, соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности», — заявил глава КНР.

Со своей стороны Путин поблагодарил «китайских друзей» за инициативы по урегулированию «этой проблемы».

По словам Си Цзиньпина, в мире необходимо создать «новую, сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности». «Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль», — заверил он.

Программа визита и состав делегации

Государственный визит Владимира Путина и российской делегации в Китай продлится с 16 по 17 мая. В первый день встречи проходят в Пекине, на второй день запланировано посещение Харбина — столицы китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с пятью российскими регионами.

Помимо переговоров с Си Цзиньпином у Путина запланирована беседа с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Российский лидер также посетит торжественный концерт в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и открытия Года культуры двух стран.

Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума. В Харбине он посетит местный политехнический университет, осмотрит экспозицию университетского музея и встретится со студентами, аспирантами и преподавателями вуза. Его будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

По итогам поездки Путин проведет традиционную пресс-конференцию с российскими журналистами, которые освещают его визит в Китай.

В состав российской делегации вошли:

первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Виталий Савельев, вице-премьер Юрий Трутнев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минприроды Александр Козлов, замглавы президентской администрации Максим Орешкин,

