Российско-китайские отношения «закалились в тяжелых условиях», и сейчас их можно считать эталонными для крупных мировых держав, заявил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с прибывшим в Пекин президентом России Владимиром Путиным. Тот, в свою очередь, высоко оценил экономическое сотрудничество между двумя странами. Что еще говорили двое лидеров — в материале RTVI.
Двусторонние переговоры длились около двух с половиной часов — сначала в узком, затем в расширенном формате. По словам Си Цзиньпина, они были откровенными, дружескими и содержательными.
После них лидеры обеих стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. О содержании этого документа пока не сообщается. Глава КНР пояснил, что он определяет направления дальнейшего развития российско-китайских отношений, в основе которых лежат равенство и взаимное уважение.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что совместное заявление — это развернутый документ, состоящий более чем из 30 страниц, отмечающий «особый характер двусторонних отношений», обозначающий «пути развития всего комплекса двусторонних связей» и подтверждающий «ведущую роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка».
После переговоров и подписания соглашения лидеры двух стран дали пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов, и отправились на торжественный прием.
Право первого визита
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок и назвал его своим «старым другом». Он напомнил, что за годы пребывания российского коллеги у власти они провели не менее 40 встреч.
Путин поблагодарил своего визави за гостеприимство и выразил радость по поводу того, что оказался «среди своих друзей». Он напомнил, что Си Цзиньпин после переизбрания на пост главы КНР в марте 2023 года выбрал Москву для первого зарубежного визита.
«И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай. Конечно, здесь есть определенный символизм, но не только: эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны и помогают нам сверять часы», — пояснил российский лидер.
Эталон и стабилизирующий фактор
В 2024 году отмечается 75-летие дипломатических отношений между Россией и Китаем, напомнил Си Цзиньпин. По его словам, за это время «китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией» и на сегодняшний день «являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой».
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Китайский лидер подчеркнул, что развитие двусторонних отношений отвечает «коренным интересам» обеих стран и способствует поддержанию «мира и процветания» в регионе.
По его словам, за годы взаимодействия Россия и Китай «наработали действительно солидный багаж практического сотрудничества». В пример российский лидер привел товарооборот между двумя странами, который в 2023 году вырос почти на 25% и достиг $227 миллиардов.
Отдельное внимание президент России уделил двустороннему товарообороту сельскохозяйственной продукции, который, по его словам, вырос на 40% и достиг $9,7 млрд. «Есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее», — сказал российский лидер.
Также Китай добивается «явных и очевидных» успехов и преимуществ в конкурентной борьбе на рынке автопрома, заявил Путин. По его словам, Россия приветствует сотрудничество с «китайскими друзьями» в этой сфере и готова развивать его дальше.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что Россия и Китай преодолевают западные санкции путем диалога и поиска путей сотрудничества, не подверженных внешнему влиянию. По его словам, хотя Запад давит на КНР, Пекин достаточно силен, чтобы противостоять этому давлению.
По словам Путина, российско-китайские отношения «не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было», а наоборот — стали одним из основных стабилизирующих глобальных факторов.
Путин также пригласил китайских спортсменов принять участие в соревнованиях, которые пройдут в России в 2024 году. «Ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях — таких как Игры БРИКС, летние Игры Дети Азии и Всемирные игры дружбы», — перечислил он.
Менталитет холодной войны
В ходе совместной пресс-конференции с президентом России китайский лидер заявил, что угрозу миру и безопасности всех стран создают односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы, поскольку в мире по-прежнему «свирепствует менталитет холодной войны».
Россия и КНР, по словам Си Цзиньпина, защищают международную систему с центральной ролью Организации объединенных наций (ООН) и основанный на международном праве миропорядок.
Си Цзиньпин призвал безотлагательно урегулировать палестино-израильский конфликт, взяв за основу двухгосударственную формулу, и подчеркнул, что КНР и Россия считают правильным и политическое урегулирование украинского конфликта.
«Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно, соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности», — заявил глава КНР.
Со своей стороны Путин поблагодарил «китайских друзей» за инициативы по урегулированию «этой проблемы».
По словам Си Цзиньпина, в мире необходимо создать «новую, сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности». «Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль», — заверил он.
Программа визита и состав делегации
Государственный визит Владимира Путина и российской делегации в Китай продлится с 16 по 17 мая. В первый день встречи проходят в Пекине, на второй день запланировано посещение Харбина — столицы китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с пятью российскими регионами.
Помимо переговоров с Си Цзиньпином у Путина запланирована беседа с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Российский лидер также посетит торжественный концерт в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином и открытия Года культуры двух стран.
Кроме того, Путин примет участие в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума. В Харбине он посетит местный политехнический университет, осмотрит экспозицию университетского музея и встретится со студентами, аспирантами и преподавателями вуза. Его будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
По итогам поездки Путин проведет традиционную пресс-конференцию с российскими журналистами, которые освещают его визит в Китай.
В состав российской делегации вошли:
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- первый вице-премьер Денис Мантуров,
- вице-премьер Татьяна Голикова,
- вице-премьер Александр Новак,
- вице-премьер Виталий Савельев,
- вице-премьер Юрий Трутнев,
- вице-премьер Дмитрий Чернышенко,
- глава МИД Сергей Лавров,
- глава Минобороны Андрей Белоусов,
- глава Минэкономразвития Максим Решетников,
- глава Минфина Антон Силуанов,
- глава Минприроды Александр Козлов,
- замглавы президентской администрации Максим Орешкин,
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- глава Банка России Эльвира Набиуллина,
- глава «Роскосмоса» Юрий Борисов,
- глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев,
- руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин,
- глава «Росатома» Алексей Лихачев,
- глава РЖД Олег Белозеров,
- посол России в Китае Игорь Моргулов,
- сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов,
- председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко,
- глава Сбербанка Герман Греф,
- бизнесмен Олег Дерипаска,
- глава РФПИ Кирилл Дмитриев,
- глава ВТБ Андрей Костин,
- глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон,
- глава «Роснефти» Игорь Сечин,
- глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов,
- глава «Роснано» Сергей Куликов,
- глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,
- глава «Деловой России» Александр Репик,
- губернаторы российских регионов.