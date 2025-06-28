Вице-президент Trump Organization и сын президента США Эрик Трамп намекнул, что он или другой представитель их семьи может баллотироваться на пост главы государства после завершения второго срока его отца Дональда Трампа. В интервью Financial Times он заявил, что путь в Белый дом для него был бы «легким», если бы он решил пойти по отцовским стопам.

«Настоящий вопрос в том, хотим ли мы втягивать в это других членов семьи? Хотел бы я, чтобы мои дети пережили тот же опыт, что и я за последнее десятилетие?» — поделился Эрик Трамп. При этом он выразил уверенность в том, что если у него появится желание сделать политическую карьеру, то перспектива президентства станет весьма реальной. «И, кстати, я думаю, другие члены нашей семьи тоже могли бы это сделать», — добавил сын Дональда Трампа.

В отличие от старших брата и сестры — Дональда-младшего и Иванки, активно участвовавших в политике, 41-летний Эрик Трамп сосредоточился на управлении семейным бизнесом. Однако в интервью он утверждает, что внимательно следит за политической ситуацией, лично общается со многими политиками и не слишком впечатлен их работой, которую сам, в отличие от них, мог бы делать «очень эффективно».

Основными претендентами на участие в президентских выборах от Республиканской партии в 2028 году считаются действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава Госдепартамента Марко Рубио. Однако Эрик Трамп считает, что за три года многое может измениться. «Не знаю… Время покажет. Но есть и другие люди, не только я», — сказал он.

Также в интервью сын Дональда Трампа категорично отверг обвинения в том, что их семья наживается на президентстве. «Если и есть хоть одна семья, которая не зарабатывает на политике, то это семья Трампов», — заявил он.

По словам Эрика Трампа, отцовская предвыборная кампания повлекла за собой колоссальные финансовые потери для всей семьи, включая примерно $500 млн, потраченные на юридическую защиту от «российских фейков и грязных досье».

При этом Financial Times напоминает, что состояние Трампов по-прежнему остается внушительным. Так, доля Дональда Трампа в Trump Media & Technology Group оценивается в $2 млрд, а семейные доходы от лицензий на Trump как товарный знак, криптовалютных активов и других бизнес-проектов в 2024 году достигли $630 миллионов. В интервью Эрик Трамп заявил, что стоимость Тrump Organization составляет от 8 до 12 миллиардов долларов.

Эрик Трамп (род. 6 января 1984 года) — второй сын Дональда Трампа и его первой жены Иваны Трамп. Он окончил Джорджтаунскую подготовительную школу и получил степень бакалавра в области финансов и менеджмента в Школе бизнеса при Джорджтаунском университете. Женат на Ларе Леа Юнаски, бывшем продюсере телеканала Fox News; у них двое детей.

С 2006 года Эрик Трамп занимает должность исполнительного вице-президента Trump Organization, где курирует проекты в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса и лицензирования бренда. В отличие от Дональда-младшего и Иванки, он не занимал официальных должностей в администрации своего отца, но активно участвовал в его президентских кампаниях 2016 и 2020 годов.

Эрик Трамп также основал благотворительный фонд Eric Trump Foundation, который с 2007 года собирал средства для детской больницы St. Jude в Мемфисе, но в 2017 году был расформирован после критики в адрес расходования средств. В 2020 году выпустил книгу «Либеральная привилегия: Как политика левых разрушает Америку», где изложил свои консервативные взгляды.

В ходе первого президентского срока своего отца Эрик и Дональд-младший управляли семейным бизнесом, что вызвало вопросы о возможных конфликтах интересов. В 2021 году прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении финансовых операций Trump Organization, но никаких обвинений не предъявила.