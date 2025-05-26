Как стало известно RTVI, 235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать материалы дела о попытке получить рекордную взятку в 15 млрд рублей. Деньги вымогали у владельцев ГК Merlion, которых незаконно обвинили в подготовке покушения на своего сотрудника. Организаторы аферы находятся в розыске, а среди подсудимых — известный адвокат Вадим Лялин, два оперативника ФСБ и три следователя СКР. Один из основных фигурантов — глава управления Следственного комитета Сергей Ромодановский, сын бывшего главы ФМС и Главного управления собственной безопасности МВД, Константина Ромодановского. Причем, как следует из материалов дела, члены этого же ОПС причастны и к вымогательству четыре года назад €3 млн у бизнесмена Давида Якобашвили.

Материалы расследования попытки получения взятки в 15 млрд рублей, составляют, по данным RTVI, более ста томов, а обвинительное заключение превышает полторы тысячи страниц. В деле которое рассматривает сейчас 235-й гарнизонный военный суд, шесть обвиняемых: известный адвокат Вадим Лялин, оперативники московского управления ФСБ Александр Бибишев и Александр Крылов, а также три сотрудника Следственного комитета — бывший глава Хорошевского отдела СКР Рустам Юсупов, старший следователь Андрей Жирютин и Сергей Ромодановский.

Последний — сын генерал-полковника Константина Ромодановского, бывшего главы Федеральной миграционной службы и начальника Главного управления собственной безопасности МВД.

До своего задержания в ноябре 2023 года, Ромодановский-младший, считался одним из лучших столичных следователей и возглавлял управление СКР по Северо-Западному административному округу Москвы. В этом статусе он и фигурирует в материалах коррупционного расследования.

Всех подсудимых следствие считает членами организованного преступного сообщества, созданного в июне 2019 года, еще одним следователем СКР Кириллом Качуром* и его отцом-бизнесменом Виталием Качуром. Оба находятся сейчас в розыске, их дела выделены в отдельные производства. Преступное сообщество действовало в Москве и Московской области, а его создатели обладали широким кругом знакомств среди представителей крупного бизнеса и «коррупционных сотрудников правоохранительных органов», следует из материалов дела

Целью ОПС, по версии следствия, стало хищение имущества бизнесменов в особо крупном размере и вымогательство у них взяток — также в особо крупном размере.

Для достижения подобных целей, уверено следствие, члены ОПС, злоупотребляя своим служебным положением, фальсифицировали доказательства по уголовным делам, производили заведомо незаконные задержания и привлекали к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц.

ОПС было разбито на несколько подразделений, одно из которых, считает следствие и возглавлял Сергей Ромодановский. При этом адвокат Лялин, следует из материалов расследования, подчинялся непосредственно организаторам сообщества. А столичные чекисты Крылов и Бибишев входили в особое подразделение, которое координировало действия членов сообщества и сотрудников правоохранительных органов, «путем проведения совещаний и встреч» и фальсификации результатов ОРМ. Отредактированные данные затем использовались для незаконного уголовного преследования лиц заведомо непричастных к совершению преступлений. Однако установить руководителя этого специфичного подразделения следствию не удалось.

Действия обвиняемых, в зависимости от их роли, квалифицированы как участие и руководство ОПС с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК), покушение на получение взятки в особо крупном размере (ст.30 УК, ч.6 ст.290 УК), фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК), незаконное задержание и заключение под стражу (ст.301 УК). Сергею.Ромодановскому и Рустаму Юсупову также предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

ОПС отца и сына Качуров, отмечается в материалах дела, характеризуется устойчивостью и стабильностью состава, применением ее членами приемов конспирации «с целью сокрытия преступлений», широкое вовлечение в преступную деятельность сотрудников правоохранительных органов и использование членами ОПС «своих коррупционных связей как для совершения преступления, так и для сокрытия их следов».

Также для придания «видимости законности» своей криминальной деятельности, участники сообщества, считает следствие, «совершали ряд сложных завуалированных действий» которые «внешне носили законный характер», но по своей сути являлись лишь «этапами реализации общего преступного умысла». Также, по версии следствия все члены ОПС вступили в него добровольно, «желая незаконно обогатиться», понимая при этом, преступную цель своих действий и осознавая цели создания сообщества.

Оперативники ФСБ Бибишев и Крылов по версии следствия вошли в ОПС первыми, не позднее 20 июня 2019 года.

А уже в сентябре того же года, считает следствие, к ОПС примкнул Сергей Ромодановский и глава Хорошевского отдела СКР Юсупов. В январе 2020 — старший следователь СЗАО Жирютин, в ноябре адвокат Лялин и т.д.

Криминальный механизм, разработанный основателями ОПС, действовал так: используя свои связи и знакомства, организаторы подбирали бизнесменов, чье имущество намечалось в качестве «объектов преступных посягательств».

После чего, используя уже «коррупционные связи», организаторы добивались возбуждения на коммерсантов уголовных дел — их фигуранты заключались под стражу. Это и давало возможность похищать имущество под видом оказания подследственным юридической помощи и требовать с обвиняемых взятки за прекращение уголовного преследования или изменения им меры пресечения.

По подобному сценарию, следует из материалов дела, и вымогались деньги у владельцев IT-фирмы Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Их, а также главу службы безопасности фирмы Бориса Левина обвинили в подготовке покушения убийства своего бывшего сотрудника Вячеслава Симоненко, используя в качестве основного доказательства небольшое возгорание фасада особняка сотрудника, произошедшее 5 сентября 2015 года. Заявление, поданное Симоненко спустя четыре года после инцидента, легло в основу уголовного дела, расследованием которого и занялись сотрудники СКР. А для придания сфальсифицированной истории правдоподобности, на территории Донецкой народной республики исполнители нашли ветерана боевых действий, согласившегося сыграть роль исполнителя преступления и дать показания, необходимые организаторам коррупционной схемы. Чекисты Крылов и Бибишев, следует из материалов расследования, вместе со следователями Ромодановским и Юсуповым не позднее 30 июня 2020 года фальсифицировали результаты ОРМ, который они сами и проводили.

В результате этих манипуляций, считает следствие, были получены данные по еще одному эпизоду — якобы произошедшем хищении имущества общества «МИП-строй N1», в которых также были обвинены владельцы Merlion. В октябре 2020 года все трое, а также Борис Левин были арестованы, после чего у них, используя адвоката Лялина, считает следствие, фигуранты и начали вымогать по 5 млрд рублей за изменение меры содержания. Лишь после передачи дела в центральный аппарат СКР, незаконное уголовное преследование коммерсантов прекратилось.

По данным источников RTVI, обсуждая между собой сумму взятки, один из фигурантов спросил собеседника, представляет ли тот как, она выглядит. «Это забитые доверху два КАМАЗа налички» — последовал ответ.

Также интересно, что судя по материалам дела, члены этого же ОПС причастны и к еще одному громкому коррупционному преступлению — вымогательству €3 млн у бизнесмена Давида Якобашвили — это преступление относится к 2019-2020 годам.

Стоит также отметить, что Вячеслав Симоненко в прошлом году за заведомо ложный донос, покушение в получении взятки и участие в ОПС осужден на 22 года колонии строгого режима.

* признан Минюстом России иноагентом

Владислав Трифонов