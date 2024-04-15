Хорошевский районный суд Москвы приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего генерального директора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Симоненко виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК), даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 307 УК) и пособничестве при фальсификации доказательств (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК).

Путем частичного сложения суд приговорил экс-гендиректора Merlion к 22 годам лишения свободы и ограничению свободы на полтора года. Прокуратура запрашивала для Симоненко 24 года лишения свободы. Защита просила суд оправдать его, сам бизнесмен вину не признал.

Симоненко также запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет, передает «Интерфакс». Кроме того, суд взыскал с него по 2 млн рублей в пользу каждого из четырех потерпевших по делу ― соучредителей Merlion Олега Карчева, Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и бывшего топ-менеджера компании Бориса Левина.

Дело Merlion

Симоненко обвинил Карчева, Абрамова, Мангутова и Левина в поджоге своего дома в 2015 году. Экс-гендиректор Merlion утверждал, что таким образом они якобы хотели избежать выплаты $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании.

По версии следствия, против владельцев компании Merlion действовало преступное сообщество, которое организовали «криминальный» бизнесмен Виталий Качур и его сын, бывший следователь СК по Московской области Кирилл Качур. В преступную группу также входили следователь по особо важным делам СК Алексей Неснов и бывший боец интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Григорий Жеренов. Последний в обмен на вознаграждение написал явку с повинной, заявив, что пытался сжечь дом Симоненко якобы по заказу Бориса Левина.

После того, как Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина арестовали, участники преступной группы начали вымогать у них по 5 млрд рублей за прекращение дела. Совладельцы Merlion заявили о невиновности и обвинили Симоненко в клевете и попытке рейдерского захвата.

В 2022 году уголовное преследование Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина было прекращено, их признали потерпевшими. Симоненко арестовали, Жеренов пошел на сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы.

По делу Merlion также арестованы офицеры управления «М» ФСБ России Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков, экс-глава Хорошевского отдела СК Москвы Рустам Юсупов, его бывший заместитель Сергей Ромодановский и бывший следователь Андрей Жирютин. Качур и Неснов объявлены в розыск.