Троих офицеров управления «М» ФСБ России — Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова — обвинили в получении взяток на сумму более 5 млрд рублей. Об этом 8 января сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным «Коммерсанта», обвинение связано с делом компании Merlion.

Собеседник агентства рассказал, что трое сотрудников ФСБ обвиняются в «серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток». В частности, Ушакову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).

Источник ТАСС указал, что Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления. Сейчас они находятся под домашним арестом. «Коммерсантъ» отмечает, что обвиняемые не стали обжаловать меру пресечения и согласились с предъявленным обвинением. В то же время Ушакова заключили под стражу, пишет ТАСС.

По данным «Коммерсанта», обвинение в отношении фигурантов дела связано с делом компании Merlion. О задержании сотрудников ФСБ в рамках этого расследования еще в ноябре 2023 года сообщал РБК со ссылкой на источники.

Как писал анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Манышкин и Царев «были свидетелями передачи гигантских взяток вышестоящим руководителям». Канал утверждал, что, по версии следствия, Ушаков пытался получить три взятки по 5 млрд рублей с каждого совладельца Merlion — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова.

По версии «Ъ», в деле идет речь только об одной взятке на 5 млрд рублей, которую пытались получить все трое обвиняемых сотрудников ФСБ. Издание сообщает, что высокопоставленные силовики требовали эту сумму в обмен на прекращение дела против совладельцев Merlion, которых обвиняли в покушении на убийство.

Как рассказали в ноябре источники РБК, помимо трех сотрудников ФСБ в рамках дела были также задержаны:

бывший начальник СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Сергей Ромодановский, следователь того же управления Андрей Жерютин, начальник Хорошевского следственного отдела (входит в то же СУ) Рустам Юсупов.



Позже суд арестовал всех троих фигурантов — в зависимости от роли их обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании и незаконном возбуждении уголовного дела.

Кроме того, РБК сообщал, что в рамках дела был заочно арестован и объявлен в международный розыск следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский. Неснов расследовал дело о «покушении» на бывшего гендиректора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко.

Дело Merlion

В октябре 2020 года по обвинению в организации покушения на Симоненко были задержаны трое совладельцев компании Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Также силовики задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.

Через год, в октябре 2021-го, суд отказался продлевать арест для Карчева, Мангутова и Абрамова, они были выпущены из СИЗО. В феврале 2022 года задержали самого Симоненко по обвинению в фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

В январе 2023 года стало известно, что против владельцев компании Merlion действовало преступное сообщество, которое организовали «криминальный» бизнесмен Виталий Качур и его сын, экс-сотрудник СК Кирилл.

Как писали «Известия», участниками сообщества были, в том числе Алексей Неснов и Вячеслав Симоненко (последнему была отведена «самая простая» роль — заявить о покушении).

В феврале 2023 года Карчев, Мангутов, Абрамов и Левин подали иск против Симоненко с требованием возместить 2,2 млрд руб. недополученной чистой прибыли и 20 млн руб. за моральный ущерб.