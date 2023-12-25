В Госдуме раскритиковали предложение Министерства энергетики кратно повысить тарифы для российских майнеров криптовалюты, чтобы побудить их к переезду из энергодефицитных регионов. Парламент не допустит этого, заявил в эфире RTVI руководитель экспертного совета при думской рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты Андрей Луговой.

Депутат признал, что в некоторых российских регионах возникла проблема внезапного дефицита энергомощностей вместо профицита. Минэнерго связывает эту ситуацию с майнерами, предлагая повысить для них тарифы на передачу электроэнергии, чтобы стимулировать переезд из энергодефицитных регионов.

«Вопросы, которые поднимаются чиновниками Минэнерго, вызывают крайнее удивление. Мне кажется, это из той серии, как было уже при большевиках, ― взять отобрать и разделить. Мы, конечно, в Госдуме этого не допустим», ― сказал Луговой.

В 2023 года Минэнерго зафиксировало энергодефицит в Иркутско-Черемховском районе Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, рассказал в интервью «Интерфаксу» замминистра энергетики Павел Сниккарс. Дефицит возник именно в этой части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири потому, что «тут самая дешевая электроэнергия в мире», объяснил замглавы ведомства.

Осенью Минэнерго начало разрабатывать проект постановления об увеличении тарифов на передачу электроэнергии для майнеров в регионах с энергодефицитом. Также ведомство предложило разработать критерии для отделения майнеров от других потребителей. Как отмечал «Коммерсант», это будет прецедентом, поскольку до сих пор отрасль строилась на принципах недискриминационного подхода ко всем потребителям.

Луговой, оценивая инициативу Минэнерго, отметил в своем телеграм-канале, что предлагаемые ведомством инструменты решения проблемы энергодефицита в виде жесткого ограничения промышленного майнинга и резкого повышения тарифов «представляются чрезмерными и заслуживающими самого пристального внимания». В конце ноября депутат сообщал, что законопроекты о регулировании майнинга в России планируется принять в первой половине 2024 года.