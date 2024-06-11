Крупнейший производитель инсулина Eli Lilly объявил о том, что прекратит поставки инсулина «Хумалог» в Россию. Сейчас аптеки распродают остатки со складов. Такое решение не связано с политикой, рассказал RTVI директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, Eli Lilly просто не смогла конкурировать с более доступными инсулинами отечественного производителя.

“Хумалог” был единственным препаратом инсулин лизпро до 2019 г., потом на рынке появился полный российский аналог — препарат “Ринлиз” от компании “Герофарм”, рассказал Беспалов.

“Ринлиз очень серьезно потеснил Хумалог, по итогам 2022-2023 г. на Ринлиз приходилось порядка 70% всех продаж в рамках конкретного МНН (международное непатентованное наименование — прим.ред.). А в 2024 г. вышел еще один российский аналог — препарат Бужерон от Фармасинтеза. Причем Ринлиз полностью производят в России из российской фармсубстанции, которую Герофам самостоятельно производит, а Бужерон выпускается из китайского фармсырья”, — сообщил эксперт.

Доля инсулина лизпро от Eli Lilly на российском рынке упала с 26% в 2023-м до 22% в первом квартале 2024-го, следует из данных DSM Group (есть в распоряжении RTVI). В то же время российский “Герофарм” нарастил свою долю с 74% до 78%.

“Судя по всему Eli Lilly подсчитала, что с появлением второго аналога шансов удерживать продажи практически не остается. Речь идет о сегменте госзакупок, который обеспечивает порядка 95% закупок и, учитывая наличие преференций для отечественных компаний, иностранный препарат практически не имеет шансов на активные продажи. В известном смысле это абсолютно нормальный процесс импортозамещения”, — пояснил Беспалов.

По его словам, в последние годы такая ситуация наблюдалась с широким перечнем препаратов — та же “Виагра” компании “Виатрис” ушла с рынка из-за колоссального давления аналогов с принципиально более низким ценником.

“Конечно уход препарата с рынка не очень приятная ситуация, но это конкуренция, а не какой-то технический сбой или политическое решение. Учитывая, что на рынке остается два отечественных препарата каких-то опасений в отношении доступности препарата для пациентов в целом нет, тем более, что в известном смысле этот препарат заменяется другими инсулинами короткого действия”, — пояснил Беспалов.

Всего у Eli Lilly в России представлено более 20 наименований. По словам Беспалова, говорить о тенденции по выводу препаратов именно этой компании не приходится — “речь идет о довольно рутинном процессе чистки продуктовых портфелей, который осуществляют практически все компании на рынке”.

“Та же компания МСД вывела с рынка ряд вакцин, в частности ММР-2 — это было сделано ровно по тем же причинам — появлении полностью российского аналога, который фактически вытеснил из закупки препарат МСД”, — заключил эксперт.