В Беларуси зафиксирован исторический максимум по гибели скота. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на совещании с правительством, передает БелТА.

Глава республики потребовал в срочном порядке исправить положение и пригрозил уголовной ответственностью виновным в сокрытии подобных случаев. Он отметил, что потери поголовья — вопрос, разрушающий животноводческую отрасль.

По словам Лукашенко, в Беларуси есть хозяйства, в которых падеж либо отсутствует вообще, либо находится на низком уровне — там занимаются как откормом, так и воспроизводством стада. Поэтому из тех хозяйств, где есть падеж, телят нужно выкупать и передавать в нормальные фермы для доращивания и откорма, добавил президент.

«Я как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве вообще не понимаю, как можно допустить гибель маленьких этих деток — телят. Как это можно?», — задался вопросом он.

Особенно возмутительным Лукашенко назвал тот факт, что к сокрытию падежа скота причастны ветеринарные врачи. По его словам, об этом стало известно в результате проведенного по стране оперативного контроля при подготовке к совещанию. Особенно тревожная ситуация в Витебской области.

«Районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность», — заявил глава республики.

По данным Белстата, на 1 апреля 2025 года в сельскохозяйственных организациях насчитывается 4 миллиона голов крупного рогатого скота, что свидетельствует о снижении на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе количество коров составило 1,4 миллиона голов, сохраняя прежний уровень. Численность свиней сократилась на 13% и составила 2 млн голов.