В ночь на 24 октября две женщины бросили «коктейли Молотова» на территорию регионального отделения партии «Единая Россия» в Перми, сообщил порталу 59.ру глава исполкома партии Станислав Швецов. Площадь пожара составила 40 кв. м.

По данным издания, сообщение о возгорании поступило в 23:41 (1:41 мск) 23 октября. В 00:04 пожар потушили.

Швецов отметил, что на записи камер видеонаблюдения попали две женщины, каждая из которых кинула по одной бутылке «коктейля Молотова» в здание.

«Мы два дня назад отправляли гуманитарный груз, информация об этом была на федеральном канале. И если сложить два и два, то это месть,» — сказал первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Накануне, 23 октября, на сайте губернатора и правительства Пермского края была размещена новость о том, что из Перми реготделение партии ЕР и Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» отправили гуманитарный груз, общая масса которого составила около 3 т.

По данным 59.ру, всего бутылок с зажигательной смесью было семь — по числу окон офиса отделения.

«Поджигательниц было две: женщина среднего возраста и женщина моложе. Одна из них снимала все происходящее на видео, другая била окна, а затем начала поджигать», — пишет портал.

По его данным, изначально женщины использовали газовую горелку.

«При этом они случайно обожгли себя — у одной из них загорелся рукав. Затем она сняла куртку, под которой оказались приклеенные к одежде бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении 59.ру.

Личности подозреваемых пока не установлены, их не задержали.

Один из очевидцев рассказал изданию, что успел сфотографировать поджигательниц.

«Там уже загорелась женщина. Решили хотя бы подойти помочь, начали подходить, и вот нас взрыв испугал, хлопок. Мы отбежали, соображали, что делать. Женщины тушили друг друга. Они медленно это делали, они до этого еще снимали видео», — отметил он.

Baza пишет, что по одной из версий, женщин могли заставить устроить поджог телефонные мошенники.