Всемирная организация здравоохранения сертифицировала Египет как свободную от малярии страну, сказано на сайте ВОЗ. Этот документ — достижение для Египта после почти 100-летних усилий в области здравоохранения.

«Малярия так же стара, как и сама египетская цивилизация, но болезнь, которая мучила фараонов, теперь принадлежит ее истории, а не будущему», — сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он также поздравил Египет с достижением, «которое вдохновляет другие страны региона и показывает, чего можно добиться при наличии правильных ресурсов и правильных инструментов».

Египет стал третьей страной в регионе Восточного Средиземноморья, которая получила сертификат. Ранее от малярии избавились Объединенные Арабские Эмираты и Марокко

«Получение сертификата об элиминации малярии сегодня — это не конец пути, а начало нового этапа. Теперь мы должны неустанно и бдительно работать, чтобы закрепить наши достижения, поддерживая самые высокие стандарты надзора, диагностики и лечения, комплексного управления переносчиками и поддерживая эффективный и быстрый ответ на завезенные случаи», — сказал заместитель премьер-министра Египта Халед Абдель Гаффар.

Малярию нашли в Египте еще в 4000 году до н. э. — генетические доказательства этого заболевания были обнаружены при изучении мумий, в том числе мумии Тутанхамона. В 1920-х годах начались первые попытки сократить контакты человека с комарами, когда в стране ввели запрет на выращивание сельскохозяйственных культур вблизи домов. В 1930-х в Египте открыли станцию по контролю и лечению малярии.